Presenten un llibre pòstum d'Antoni Dalmau sobre l'anarquisme

Òmnium Anoia ha presentat aquest dijous el llibre pòstum de l’escriptor i historiador igualadí Antoni Dalmau sobre l’anarquisme barceloní. L’acte, que ha tingut lloc a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN)– a la plaça del Rei d’Igualada – ha estat presentat per Salvador Oliva i ha comptat amb les intervencions del director de l’editorial Base, Santi Sobrequés; el seu pare, l'historiador i polític, Jaume Sobrequés, i la directora de l’Arxiu Comarcal, Marta Vives.

L’anarquisme barceloní a l’inici del segle XX és una obra ja considerada, segons els experts, el relat definitiu sobre el moviment anarquista a la ciutat de Barcelona en una època marcada per la lluita obrera, la violència, la repressió, la corrupció policial i les tensions socials. El seu autor, Antoni Dalmau, qui va morir de manera sobtada i inesperada els primers dies del mes de gener del 2022, era una persona que havia despertat gran estima a la ciutat i en els entorns que l’havien tractat. També havia col·laborat a les seccions d’opinió de diferents diaris, entre els quals aquest mateix. Molts igualadins han assistit a l'acte.

L’encarregat de presentar l’acte, Salvador Oliva, ha explicat que el motiu pel qual s’ha fet la presentació a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia és per “convertir l’acte en un homenatge”. Antoni Dalmau havia passat moltes hores en aquest arxiu. La directora de l’ACAN, Marta Vives, ha dedicat unes paraules molt emotives a la seva trajectòria perquè va estar molts anys al seu costat. De fet, Vives i Dalmau són els cofundadors de la Revista d’Igualada. Ella, ha volgut destacar la tasca que fan els investigadors i que “l’Antoni tenia aquesta faceta, tenia les qualitats bàsiques d’un investigador”. Vives ha ressaltat el seu poder de convicció, la insistència i passió que tenia i, que per això, “sempre aconseguia el que volia”.

Per la seva banda, el director de l’editorial Base – que ha editat el llibre – Santi Sobrequés, ha destacat sobre el llibre, que es tracta d’una obra fonamental per entendre molts dels successos d’aquella època. El seu pare, Jaume Sobrequés, present també a l’acte, ha coincidit amb Santi, “l’Antoni m’ha fet veure que els anarquistes no eren només gent que es dedicava a posar bombes, tot i que s’hagi quedat aquest aspecte de violència terrorista; sinó que darrera hi havia una filosofia política i social i una manera de viure. L’obra et dona una versió complementària”.