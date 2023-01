Els ajuntaments amb blocs de pisos gestionats per l'empresa Visoren han fet avui una primera reunió conjunta pe porta de manera unitària la queixa per l'increment dels lloguers davant l'empresa. L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, hi ha assistit de forma telemàtica. A Calaf hi ha tres blocs en aquesta situació, amb moltes famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Es tracta de pisos de l'Agència Catana de l'Habitatge de la Generalitat que gestiona Visorem.

L'alcalde també s'ha reunit amb els representants dels veïns afectats. En la mateixa situació que Calaf, hi ha veïns de Bigues i Riells, Canet, Esplugues de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles i Tiana. Els alcaldes han dedicit treballar en una auditoria conjunta a l'empresa concessionària. El problema rau en què l'empresa Visoren ha volgut aplicar un augment als veïns del preu del lloguer. L'empresa, a través d'una altra empresa filial, factura tot els serveis de llum, gas i aigua que tenen aquests llogaters de pisos socials i amb el canvi d'any ha decidit aplicar un increment retroactiu de tot el 2021. L'aplicació de la variació del preu de l'energia sobre el preu del lloguer ha suposat que els llogaters es trobessin amb rebut molt elevat. I, de moment, tot i la protesta dels veïns i la dels alcaldes no està resolt. L'Espai Baronda d'Esplugues de Llobregat ha acollit avui la primera trobada d'alcaldes i alcaldesses de municipis on l'empresa Visoren gestiona edificis socials. Han assistit, amb els seus equips, l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz; l'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano; l'alcalde de Calaf, Jordi Badia (de forma telemàtica); l'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell; l'alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles, Montserrat Sanmartí, i l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, per abordar la relació amb aquesta empresa i, diferents pujades, que ha generat un fort neguit en els llogaters dels immobles dotacionals. La trobada ha tingut com objecte tractar com abordar aquesta problemàtica de manera conjunta, des del món local, amb la idea de crear xarxa i treballar tots plegats, administracions i veïns, i tot garantint els drets de les persones que viuen en aquestes promocions davant l'empresa concessionària. Entre els temes que s'han abordat dins de l'estratègia compartida dels ajuntaments afectats, ha destacat l'acord de treballar de manera conjunta en una au-ditoria de gestió de l'empresa Visoren, comuna i compartida entre tots els con-sistoris, que es podria vehicular a través de la Diputació de Barcelona. També es demanarà la col•laboració de l'Agència Catalana de Consum i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a qui es demanarà una reunió per abordar aquesta qüestió. Des de fa setmanes, aquests ajuntaments i d'altres han mantingut una relació constant, que ha desembocat avui en aquesta primera trobada en què els mu-nicipis s'han compromès a treballar de manera conjunta davant unes pujades que s'han fet via cobrament de subministrament d'aigua calenta sanitària i ca-lefacció, en la majoria dels casos; en altres, fins i tot justificades per pujades de l'IBI o taxes. També s'ha constatat que els problemes de manteniment es repe-teixen en tots els municipis, tot insistint que només es busca que Visoren compleixi amb les seves obligacions. Des dels ajuntaments també es demana a l'empresa més transparència. L'alcalde Jordi Badia s'ha trobat amb les persones afectades de Calaf. Aquest divendres al matí, s'ha reunit de forma presencial amb representants dels veïns afectats en el seu municipi per la pujada dels subministraments als pisos de protecció social gestionats per l'empresa Visoren. En aquesta reunió, ha recollit les seves demandes i els ha detallat les diferents accions fetes des del consistori, entre aquestes, el tràmit d'ofici que es va enviar a l'empresa concessionària dels subministraments. Jordi Badia també ha demanat més transparència a l'administració i a Visoren sobre com s'apliquen els increments. En el cas dels habitatges calafins, Badia recorda que han estat llogats per persones amb un alt grau de vulnerabilitat. Es tracta, en molts casos, de famílies que han deixat l'entorn metropolità perquè no poden viure-hi i que s'han traslladat a Calaf, però que viuen amb pensions molt petites o amb salaris mínims. Badia assegura que cal atendre aquetes famílies tenim en compte la seva situació econòmica i social. Paguen 140 euros al mes de lloguer i en alguns casos, la factura que els ha passat Visorem, superava els 500 euros.