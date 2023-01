L’Ajuntament de Calonge de Segarra i la família Vila Raurich, propietària de la finca del castell de Calonge de Segarra han signat un acord per cedir la part de l'antiga construcció i el seu entorn immediat a través de la fórmula de la donació. L'acord, el fet que el castell pugui ser de titularitat pública, permet que l'Ajuntament i administracions superiors amb les quals pot col·laborar puguin aportar diners i recursos. No ho podrien fer si es tractés d'una propietat privada. Es tracta d'una construcció que arriba amb un alt grau de deteriorament i amb algunes de les parts que encara resten dempeus amenaçades.

Les primeres accions previstes passen per fer un pla director de la intervenció, amb una fase prèvia de treballs d'excavació per mirar si hi ha construccions més antigues que les que es veuen en aquests moments. Hi ha documentació del castell des del segle XI i va ser una fortificació lligada als Cardona, la família del Castell de Cardona. L'acord entre l'Ajuntament de Calonge i la família Vila Raurich es va signar el dia 25 de gener. En aquest es va establir que es feia la donació, però com que cal fer una segregació de la finca i tot el procés d'inscriure la nova propietat a nivell notarial, per poder començar a actuar la família va estar d'acord en fer una autorització mentre les parts esperen a la resolució administrativa. D'aquesta manera, la Diputació de Barcelona pot elaborar el pla director, i l'Ajuntament de Calonge pot començar a preparar les feines d'excavació, que s'assumiran des del municipi.

La família fins ara propietària ha posat com a condició de la donació, que aquestes finca segregada sigui sempre mes de titularitat municipal i que l'Ajuntament la destini a finalitats històrico-turístiques. Aquest espai, la família també indica que ha de ser d'accés públic.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Calonge de Segarra ha agraït a la família la donació, que suposa rebre les restes en propietat sense despesa econòmica. Els Vila Raurich són els últim propietaris d'aquestes terres, que inclouen, a part del terreny, bàsicament de conreu, les restes de la fortificació i una masia. La masia i les terres es mantenen en mans de la família. Els Vila Raurich actualment no viuen a Calonge. Fa uns anys es van traslladar a Calaf.

Marcel·lí Castell, regidor de Calonge, explica que la pretensió municipal és mirar què apareix en el subsòl, consolidar les parets que hi han ara, salvar la sala amb volta de canó que podria ser l'element més singular i destinar aquest espai a ser un punt de vista turística i un mirador privilegiat del Pirineu i de les comarques veïnes.

El castell de Calonge de Segarra es troba documentat per primera vegada el s. XI i catalogat Bé Cultural d’Interès Nacional. I fa uns anys s'hi v a haver de fer una actuació d'urgència perquè, justament aquesta part de la volta de canó cedia.

El regidor Castell comenta que es tracta d'una peça singular per Calonge, que el govern municipal creu que cal preservar. A sota del castell hi ha l'església de Santa Fe, que era la principal del municipi i tenia la rectoria. També hi ha les antigues escoles de la República, després cases dels mestres. És un punt que per les vistes que té convida a anar-hi i un cop l'any, a l'església, s'hi fa la festa del panellet (el dilluns de Pasqua), que aplega, hi ha anys, que fins a un miler de persones. L'església sol estar tancada, però hi ha una finestra per veure l'interior i un sistema per il·luminar-la.

L’Ajuntament de Calonge de Segarra va demanar a la Diputació de Barcelona suport tècnic per a l’elaboració d’un pla director del castell de Calonge de Segarra amb l’objectiu de fixar les condicions, criteris i procediments per desenvolupar projectes i intervencions, si escau. Ja ha aprovat la sol·licitud formulada per l’Ajuntament i ha adjudicat el contracte menor per a la realització del treball relatiu a la redacció del pla director del castell de Calonge de Segarra a Roger Guitart Domingo, per import de 18.000 euros.

Durant aquesta primavera es farà una primera actuació al castell consistent en treballs arqueològics, la qual estarà finançada per l’Ajuntament de Calonge de Segarra.