Castellolí ha reconvertit l’antiga N-II en un passeig i ha completa l'ampliació de l’antiga plaça del poble (Cal Bonhome). Es tracta d’una obra "molt ambiciosa" que ha permès fer per a ús exclusiu de vianants l’antiga carretera i crear una plaça nova i cèntrica perquè sigui espai de trobada del veïnat. Aquest mes de gener s’ha posat punt final a les obres de l’avinguda Unió, que es va iniciara Castellolí l’estiu del passat 2022. Aquest projecte era el principal punt del programa electoral de la Plataforma Units per Castellolí (PuC), que el 2019 va guanyar les eleccions. L’objectiu del projecte era crear un espai cèntric al poble reduint el trànsit rodat, eliminant barreres arquitectòniques i convertint el carrer principal del municipi en un punt de trobada i espai de passeig dels veïns i veïnes.

Després de mesos de feina i negociacions, a finals de l’any 2020 l’Ajuntament va arribar a un acord amb la Generalitat de Catalunya per fer efectiu el traspàs del tram de la carretera N-II al seu pas per Castellolí i oficialment va passar a ser propietat de l’Ajuntament. A partir d’aquí es va posar en marxa l’elaboració del projecte executiu per a remodelar l’avinguda Unió, el qual ha estat resultat d’un llarg procés de participació ciutadana

L’Ajuntament de Castellolí i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van signar un conveni perquè alumnes d’arquitectura preparessin projectes per reconvertir el centre de Castellolí i, a principis de l’any 2021, els projectes van ser exposats perquè, d’acord amb l’opinió dels veïns, l’Ajuntament pogués escollir quines propostes i idees eren les més adequades.

Des del mes de maig i fins a finals del 2021, es va seguir amb aquest procés participatiu, celebrant diferents reunions informatives, per resoldre dubtes i per recollir i captar idees dels veïns i veïnes afectats per la remodelació. També es van enviar enquestes a les cases de tota la població de Castellolí per a captar idees per acabar d’elaborar el projecte executiu amb allò acordat amb la majoria.Va ser l’abril del passat 2022 quan el Ple va aprovar definitivament el projecte i es posà en marxa. El maig s’adjudicaven les obres a la constructora Artífex i al mes de juliol, ja es van iniciar les obres. Unes obres que s’han allargat fins aquest mes de gener. Aquesta remodelació ha permès principalment tres canvis: s’ha integrat la plaça del poble, coneguda anteriorment com la plaça de Cal Bonhome, amb unes grades que permeten salvar el desnivell que hi havia entre el carrer de la Pau i l’avinguda; incorporar més zones verdes i crear un tram de plataforma única que dona prioritat i més protecció als vianants.

En el cas de la senyalització, s’ha mantingut la circulació de la via, però en una sola direcció, s’ha reduït la velocitat de circulació a 20 km/h enlloc dels 50km/h d’abans, s’han col·locat pilones retràctils que permeten tallar el trànsit quan hi hagi esdeveniments que ho requereixen, es mantenen la majoria d’aparcaments i també s’ha habilitat una zona de càrrega i descàrrega davant l’Ajuntament.

L'alcalde, Joan Serra, destaca la "satisfacció" de tot l'equip de govern "per la feina feta, tant per part de l'Ajuntament com dels arquitectes, que ha permès incloure al projecte la majoria de peticions que han fet els veïns del municipi". Serra ha destacat "la implicació de totes les persones que han participat en el procés assistint a les reunions informatives i aportant idees per millorar el projecte".

Aquesta remodelació ha complert del tot els objectius de l’inici. De fet, durant les festes de Sant Vicenç que la població va celebrar del 20 al 22 de gener, ja es van poder celebrar actes a la nova plaça del poble "després de tants mesos d’obres, ja s’ha pogut utilitzar precisament per complir l’objectiu que tenia: un espai de trobada per tots els veïns i veïnes al mig del poble", ha dit l'alcalde.