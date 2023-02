Alba Vergés, presidenta en funcions del Parlament de Catalunya i líder dels republicans a l'Anoia, assegura que l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya amb l'acord entre ERC i el PSC implicaran una inversió de 296’8 euros per habitant a la comarca de l’Anoia, un 50% més que la mitjana a Catalunya, que és de 199’3 euros. Les inversions més importants previstes per a l'Anoia són a l’Hospital d’Igualada, 25’1 milions d’euros fins al 2026, 9’3 milions per a millores per a la línia de tren d’FGC d’Igualada, 7’9 milions per fer el nou accés de la Ronda Sud d’Igualada, 40’3 milions d’euros per desdoblar el tram de la C-15 entre Capellades i Igualada, 210.000 euros per a la Mostra-Fira de teatre infantil i juvenil d’Igualada i la construcció de 24 habitatges de protecció oficial a Igualada amb una inversió de 2’7 milions d’euros. També es preveu el soterrament de la via del tren a Igualada.

Vergés, que encapçalarà la candidatura d'ERC a Igualada, ha comentat “l’aposta del Govern de Catalunya per l’Anoia i per Igualada és molt important, són uns pressupostos que beneficiaran molt a Igualada i el territori”. “Vull agrair al President Pere Aragonès, a la consellera Natàlia Mas i a tots els consellers i conselleres del Govern per haver fet aquesta aposta decidida i necessària per Igualada i l’Anoia”, ha afegit.

Vergés ha detallat que tots aquests projectes són “cabdals pel territori” i impliquen un salt de qualitat important per la comarca i per Igualada. Lapolítica igualadiina, ja en el rl de candidata a l’alcaldia d’Igualada, ha critica el que ha de ser el seu principal oponent per accedir a l'alcalde, Marc Castells. Vergés creu que “és necessari que Igualada busqui aliances amb el Govern de Catalunya. Sé que és molt important tenir bones relacions en la política, ho vaig viure de primera mà mentre vaig ser consellera i necessitem una alcaldia que creï bones relacions i no pas que generi guerres i disputes amb tothom, com malauradament està passant a dia d’avui”. En aquest sentit, Alba Vergés posa com a exemple el darrer esmorzar que va organitzar amb 40 empresaris d’Igualada juntament amb la consellera Natàlia Mas, filla de Sant Martí de Tous, com a “eina útil” per “aportar beneficis a la ciutat i atendre les demandes del teixit empresarial, industrial i econòmic d’Igualada. No pot ser que l’alcalde d’Igualada sigui incapaç de teixir bones relacions amb el Govern de Catalunya perquè això perjudica greument Igualada. Cal una actitud de suma, de diàleg, de consens”.

Segons Vergés els pressupostos només són l’inici d’un treball constant amb el Govern per captar inversions per Igualada i aconseguir atendre les necessitats que té la ciutat. La candidata igualadina ha revelat que té una “agenda de trobades i reunions amb agents polítics, econòmics i socials durant les properes setmanes per poder generar aliances territorials, polítiques i econòmiques que beneficiïn Igualada”.