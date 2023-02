El LAB 2-6 neix amb l’objectiu de fomentar i despertar l’interès per la ciència dels alumnes des de ben petits Igualada, 1 de febrer de 2023. El LAB 2-6 de l’escola Gabriel Castellà és un laboratori que compta amb diferents reptes i experiències científiques pensades per alumnes de dos a sis anys que s’ha creat amb l’objectiu de despertar l’interès pel món científic dels alumnes des de ben petits.

La creació del “LAB 2-6” s’emmarca i reforça el projecte pedagògic de l’Escola Gabriel Castellà i Raich, que focalitza els aprenentatges a través de l’eix científic, a partir del treball de tallers i ambients científics i el treball globalitzat, segons han explicat fonts municipals. Per a treballar la ciència, el centre educatiu compta l’expertesa l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC), amb qui formen aliança magnet des del curs 2021-22.

Aquest espai neix per estar obert a la ciutat a través del Programa Aire que permetrà que hi passin alumnes de tots els centres d’Igualada. La regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, ha destacat l’aposta de l’Escola Gabriel Castellà “per fomentar les vocacions científiques als més petits i afavorir que en un futur puguin decantar-se cap a carreres i formacions del ram de la ciència”. Illa ha remarcat el procés de transformació del centre apostant per projectes transversals que milloren les competències de l’alumnat fomentant la creació d’espais, tallers o ambients.

L’escola també participa en el projecte Magnet que, junt a la Fundació Bofill i a la UAB, permet a l’escola oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats de l’alumnat i apostant per la innovació teixint aliances amb institucions d’excel·lència en els camps científics.

La directora del centre, Natàlia Vidal, ha posat en valor la creació d’aquest laboratori “que quedarà obert a tots els centres d’Igualada i oferirà un espai de descoberta per a fomentar l’interès per la ciència i l’experimentació dels més petits”. Vidal ha volgut agrair a totes les persones que han participat en l’elaboració d’aquest espai experimental on es pot experimentar amb fluids, textures, llum i mecanismes diversos.

Des de la Generalitat de Catalunya, el director de Serveis Territorials del Penedès, Josep Maria Colomé, valora el suport de la institució en projectes com aquests “que permeten una vivència experimental de l’alumne en el camp de les ciències”. El proces de creació del “LAB 0-6” ha comptat amb el suport de diversos docents de la FUB així com personal científic de ICE-CSIC.