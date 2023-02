Una dona brasilera i el seu fill, de poca edat, que estaven dormint al carrer a Piera, s'han refugiat a l'església de Santa Anna de Barcelona, situada al barri Gòtic i coneguda per tenir les portes obertes a persones sense recursos. El rector de la parròquia, Peio Sánchez, ha denunciat que l'arribada d'aquesta dona amb el seu fill, així com d'altres persones en situació d'extrema vulnerabilitat, constata "la fallida dels serveis socials" a Catalunya.

I és que a més d'aquesta família monoparental, han arribat a la parròquia un jove que té un càncer i està en tractament de quimioteràpia i un altre que rep diàlisi. El primer, Yassine, espera des de fa tres mesos que el truquin per poder entrar en un alberg, ha denunciat l'Hospital de Campanya, l'entitat que rep i atén a aquestes persones a la parròquia de Santa Anna. "Sabent de la situació d'aquesta persona, ningú ha estat capaç de buscar-li un lloc per no haver de dormir al carrer", ha recriminat el capellà.

"Ens preocupa la situació perquè ens arriben persones en màxima vulnerabilitat. Si no es troben solucions per a elles, imagina't per a la resta", ha considerat el sacerdot, que ha afegit que aquests fets demostren "la fallida dels serveis socials".

També ha indicat que "alarma especialment el desemparament de dones", després d'acollir a final de desembre un altre cas d'una dona amb dos fills menors que vivien al carrer.

La parròquia de Santa Anna obre les seves portes a les nits per acollir a persones que viuen al carrer o necessiten refugi.