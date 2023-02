Els Moixiganguers d'Igualada s'han emportat el premi a la Colla de la temporada de la XVI Nit de Castells. El certamen, celebrat aquest dissabte a Valls, ha reconegut i premiat diverses colles, entitats i personalitats i ha distingit l'agrupació igualadina com a colla de la temporada "per haver aconseguit mantenir el seu alt nivell d'abans de l'aturada" per la pandèmia de covid-19, segons han informat els organitzadors. La Nit de Castells també ha guardonat el casteller dels Xiquets de Reus Quim Vilafranca amb el Premi a la trajectòria.

La Nit de Castells és una iniciativa de la 'Revista Castells', amb la col·laboració de l'Ajuntament de Valls i TAC12, que enguany també ha premiat la Fundació Pau Casals amb el premi Ambaixador de Castells, la Tarraco Arena Plaça com a Plaça de la temporada i el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals dels Castellers de Vilafranca amb el premi al Moment casteller de la temporada. El premi a la iniciativa social se l'han emportat els responsables dels equips mèdics i sanitaris, mentre que els Castellers de Mollet han recollit el premi Descarregat per la seva actuació. També s'ha volgut reconèixer el 30 aniversari de la gamma extra al món casteller amb el premi Especial, que han recollit els Minyons de Terrassa, i la canalla del món casteller amb el premi Imatge de la temporada TAC12-La Xarxa. Pel que fa als premis Baròmetre, que premien les colles que han escalat un nivell, s'ha guardonat els Castellers de Sarrià (Barcelona), els Castellers de Vilafranca, els Moixiganguers d'Igualada, els Castellers d'Esplugues (Baix Llobregat) i els Margeners de Guissona (Segarra).