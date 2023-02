Miquel Bernadí agafa el relleu d’Oriol Solà com a president dels Moixiganguers d’Igualada. Solà es va acomiadar dels 7 anys al càrrec recollint el premi a la colla de la temporada, en l'acte la Nit de Castells, que va tenir lloc dissabte passat a Valls. Ha estat una temporada d'èxits després d'un període complicat a causa de la pandèmia. Unes hores abans del relleu, divendres en una assemblea, els Moixiganguers d’Igualada havien formalitzat el canvi de president i Miquel Bernadí agafava les regnes com a nou responsable de l'entitat. Jordi Moreno continua com a cap de colla.

El nou equip es planteja com a objectius de la nova junta fer créixer la colla a nivell social i, en la competició castellera, descarregar el quatre de nou amb folre i el pilar de sis, fites que suposarien un nou pas en el creixement constant del grup igualadí. La nova junta va rebre un suport gairebé unànime per continuar treballant per a l'entitat. El nou president dels morats és Miquel Bernadí, de 42 anys, moixiganguer des dels inicis de la colla, l’any 1995. Va ser cap de colla entre els anys 2007 i 2010, quan es va assolir el primer castell de vuit i també ha ocupat altres càrrecs tècnics. Darrerament formava part de l’equip de folres. Jordi Moreno, de 31 anys, és el cap de colla en actiu més longeu del món casteller, amb 10 temporades consecutives dirigint la part tècnica de la colla. És moixiganguer des de l’any 2001 i ha estat al capdavant de la colla durant l’etapa més exitosa dels igualadins, amb el salt als castells de la gamma alta de vuit i l’assoliment de la categoria de nou, l’any 2018. Els Moixiganguers d’Igualada van rebre el premi a la colla amb més gamma de vuit pisos, que va recollir Jordi Moreno, i el premi a la colla de la temporada, que van recollir Oriol Solà i Jordi Moreno. És un guardó que certifica la bona feina de la colla els últims anys i el bon moment de forma dels morats durant la temporada 2022. Els premis els organitza la Revista Castells i el Baròmetre Casteller.