L'Agrupació del PSC Òdena ha escollit Francisco Guisado com a candidat del PSC Òdena- Òdena Progrés. Guisado és l'actual alcalde després de treure del govern el grup d'ERC a través d'una moció de censura. L’assemblea per ser elegit candidat es va celebrar dilluns al vespre, amb la participació d'una vintena de militants i simpatitzants, Francisco Guisado, que va manifestar la seva predisposició i voluntat de seguir liderant la candidatura, va ser escollit candidat per unanimitat dels presents. Comptarà amb el suport de l’equip actual, però també espera poder fer més incorporacions per ampliar el grup.

El grup municipal es troba elaborant un nou projecte per Òdena, però hi ha per sobre de totes les accions la voluntat de fer un nou planejament municipal "que desenvolupi un model de municipi divers, inclusiu i acollidor, amb oportunitats per tothom, un lloc on poder estudiar, treballar i viure", segons han explicat fonts socialistes. Seguint aquestes línies. Guisado espera poder elaborar un programa "rigorós al qual els veïns i veïnes d’Òdena puguin dipositar la seva confiança en els propers comicis de maig", segons ha explicat el mateix alcaldable-.