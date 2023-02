Junts per Igualada afirma que amb els pressupostos de la Generalitat 2023 la ciutat i la comarca “perden una nova oportunitat per a millorar l’educació dels nostres joves, la competitivitat de les nostres empreses i la qualitat de vida dels ciutadans”. Carlota Carner, secretaria de Junts per Igualada, ha explicat que “aquests pressupostos no han inclòs tres projectes de cabdal importància per al futur d’Igualada i de l’Anoia: l’ampliació de l’institut Milà i Fontanals; la construcció del nou Cap Urbà i l’acabar amb el rescabalament de la subestació d’Endesa, que fa que els industrials igualadins hagin de pagar un sobrecost a la companyia. No sabem si és per desconnexió de la realitat o per manca de visió però els comptes no hi destinen ni un euro”.

Malgrat que no s’inclouen projectes cabdals per a la ciutat, Carlota Carner ha valorat positivament que els pressupostos destinin inversions a Igualada i a la comarca: “Només faltaria que els pressupostos de la Generalitat no incloguessin inversions per a l’Anoia”, però ha volgut deixar clar que “la majoria de projectes inclosos són projectes que ja s’estan executant o que ja fa anys que estan en marxa i que van ser aprovats al seu dia per anteriors executius”.

Per això ha advertit que “la proximitat d’unes eleccions municipals no dona carta blanca per a poder atribuir-se mèrits d’altres; distorsionar la realitat en benefici propi; o per a insinuar que les inversions incloses als pressupost s’executaran en funció del color polític dels ajuntaments”. Junts per Igualada considera que “la candidata Vergés fa grans titulars d’inversions i se les apropia quan, simplement amb aquests pressupostos es dona continuïtat a projectes treballats des de fa temps amb la Generalitat.” I en canvi no parla d’apostes clares de futur que la ciutat necessita.

Projectes no inclosos en els pressupostos

L'ampliació de l’edifici i dels cicles formatius de l’Institut Milà i Fontanals és una de les mancances que hi veu Junts. És una petició que tant entitats econòmiques com socials i el propi Ajuntament reclamen des de fa anys i que ja el 2021 va portar la UEA, el propi centre educatiu i l’Ajuntament, a demanar conjuntament a la Generalitat, l’ampliació per poder donar resposta a la demanda de professionals, per exemple, per a la indústria del sector químic o del paper. Una necessitat que, en no rebre resposta per part del Govern català, ens va portar a crear la Taula de Formació Professional, el novembre de 2022, per reclamar a la Generalitat establir prioritats i calendari per poder acabar amb aquest problema endèmic. Cada curs 400 joves es queden sense poder estudiar al centre i amb l’opció que havien triat.

També reclama un nou CAP Urbà que substitueixi l'actual. El febrer de 2021, l’Ajuntament va cedir un terreny estratègic de 1.285 m2 per construir el nou equipament. Carnes ha explicat que "la mateixa diputada Alba Vergés, el febrer de 2021, ara fa just dos anys, com a consellera de Salut, va assegurar en una entrevista que “aviat construirem un nou CAP a Igualada. L’actual ha quedat petit” i emplaçava l’Ajuntament a col·laborar per trobar una ubicació que ho fes possible. El terreny està a disposició del Govern català a la part posterior del centre 4D Health.

I Junts reclama el rescabalament de la subestació d’Endesa perquè "és una situació de clara injustícia que resta competitivitat a les empreses ubicades aquí o a aquelles possibles que s’hi voldrien instal·lar, ja que se les obliga a finançar aquesta subestació, un fet que no es dona a altres indrets del país, i que se suma a les despeses de les empreses", segons Carner.

Carlota Carner també ha comentat els projectes que figuren als pressupostos i que ja estan en execució, com ara la connexió de la Ronda Sud amb Igualada, el desdoblament de la C-15 o el soterrament de la línia de Ferrocarrils. A més a més, n'ha reclamat l'autoria per als política de la seva formació.