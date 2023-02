El carrer de Cardenal Vives d'Igualada passarà a ser de doble sentit, per tal de facilitat la mobilitat entre el nou accés a la ronda sud d'Igualada i el centre de la ciutat. Amb les obres de l’enllaç a la Ronda Sud, aquesta via urbana passarà a ser «una important connexió d’entrada i sortida a la ciutat», segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Miquel Vives.

El canvis es faran efectius la setmana vinent. El carrer de Cardenal Vives passarà a ser de doble sentit per poder engolir el trànsit que li arribi per aquesta zona. Les obres d’enllaç de la ciutat amb la Ronda Sud faran que aquesta via passi a ser un dels punts d’entrada i sortida a la ciutat, connectant el passeig Verdaguer amb la nova rotonda del Rec. Miquel Vives, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada ha explicat que la part d’obres que afecta el rec està a punt de finalitzar-se i es podrà reobrir, properament, la circulació. Per tenir a punt el carrer Cardenal Vives, aquest ja passarà a ser de doble sentit.

Vives ha destacat que en «els propers dies s’informarà intensament d’aquest canvi amb la col·laboració de la Policia Local, amb un marcat especial de la pintura vial i amb la presència a la zona d’agents cíviques». I també ha destacat «el canvi importantíssim per a la nostra ciutat que suposarà aquest enllaç amb la ronda sud». Es fa aquesta primera transformació, però Vives considera que caldrà estudiar els canvis de circulació a la trama urbana, també a partir de l’ús que es se’n faci. Quan l'enllaç s'obri hi podria haver -hi fins a »4.000 vehicles cada dia« utilitzant el nou accés a la ciutat. Es tracta de vehicles que actualment entren a la ciutat per la part nord o passant per l'interior de Santa Margarida de Montbui. També per a aquest municipi serà important la posada en servei del nou accés perquè l’alliberà de força vehicles,

El carrer Cardenal Vives era fins ara de sentit únic. Ara, passarà a ser una de les artèries principals de la ciutat. Connectarà el futur Campus Universitari Salut, el Mercat de la Masuca i la Soledat amb la nova entrada.

El nou accés a la ronda Sud (C-37) permetrà reduir el trànsit al nucli urbà d’Igualada en 3.200 vehicles diaris i en 1.800 a Santa Margarida de Montbui, segons les dades amb les que treballa el departament.L’obra té un pressupost de prop de 14 milions d’euros. També s’està duent a terme la compleció de l’enllaç dels Moletons de Vilanova del Camí. Aquesta actuació, amb un pressupost d’1 milió d’euros.