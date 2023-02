El departament de Salut ha rellevat el president del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), Javier Niño, i el seu gerent, Ferran García. Enmig d'una important crisi provocada pel descontentament de el personal sanitari que hi treballa, el conseller ha decidit retirar Javier Niño de la presidència i col·locar-hi Enric Mangas. Salut ha emès un comunicat en el que explica que "el departament i l’Ajuntament agraeixen la feina feta al president del Consell Rector del CSA, Francisco Javier Niño, i la del gerent del CSA, Ferran García, que ha manifestat la seva voluntat de renúncia els darrers dies. García "ha estat l’artífex del sanejament financer del Consorci en els darrers anys", segons han destacat els responsables del departament de Salut. El CSA és una entitat pública creada el 2001 formada pel Servei Català de la Salut (60%), l’Ajuntament d’Igualada (30%) i el Consell Comarcal de l’Anoia (10%).

Enric Mangas era actualment Director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i des del 2016 president de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH). Des del anys 80 que ha ocupat diferents càrrecs de gerència i direcció econòmica en el departament de Salut de la Generalitat.

La reestructuració de l'ens "s’ha de debatre i aprovar" en el marc d’un Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia convocat de manera extraordinària per al pròxim dilluns, segons el mateix comunicat. El CSA gestiona l’Hospital d’Igualada i el Centre d’Atenció Primària Igualada Nord. Els canvis al si del Consell Rector arriben després que fa 10 dies, unes 400 persones, bona part personal sanitari del mateix centre, es concentressin a la porta de l'hospital demanant canvis a la direcció que apuntaven, justament, a Niño i Garcia. Havien estat convocats per un grup que s'ha format recentment, personal En Lluita.

La infermera Sílvia Martínez, que ha exercit de portaveu del grup, afirmava ahir que aquest canvi al davant del CSA es fruit "de la unió dels treballadors i la ciutadania, que han demostrat que l'Hospital Universitari d'Igualada no funcionava". Satisfeta per haver aconseguit fer moure el departament de Salut, Sílvia Martínez manté que "no ens quedem aquí", perquè assegura que el que hi ha d'haver són "millores en personal, material i qualitat assistencial". Des que el dilluns dia 1 de febrer aquest grup organitzés la concentració davant de l'Hospital no hi ha hagut cap més reunió entre les parts fins a l'actual destitució i relleu de president i gerent.

Poc després de fer-se públic el comunicat, l'alcaldable d'ERC, Alba Vergés, mostrava la seva satisfacció perquè "el departament de Salut ha atès les nostres demandes" provocant un canvi a la presidència del Consorci Sanitari de l'Anoia. Vergés, coincidint amb les tesis dels que han protestat en els darrers dies, ha indicat que cal tenir "molt present que s'ha de posar el focus en les persones, garantint una atenció sanitària més personal, profunda i ràpida, implementant un nou projecte per l’hospital”.

Alba Vergés ha explicat que es va reunir durant les darreres setmanes amb el conseller de Salut, Manel Balcells, per traslladar-li la necessitat de generar nou projecte al capdavant de l’hospital d’Igualada per tal d’atendre les necessitats del centre hospitalari, millorar les condicions laborals del personal i oferir una millor atenció a les persones.

L'òrgan superior de govern del Consorci Sanitari de l'Anoia és el Consell Rector, que estava presidit per un representant del CatSalut, Javier Niño, i els vocals del qual representen les entitats consorciades, Ajuntament i Consell comarcal de l'Anoia.

Els pressupostos de la Generalitat destinen 25 milions d’euros d’inversió per a l’Hospital d’Igualada

Vergés també ha recordat que els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya inverteixen 25 milions d’euros a l’hospital d’Igualada, una xifra “històrica” i “molt necessària” que permetrà “millorar el servei, les condicions i el centre” i celebra que el Conseller Manel Balcells hagi apostat per l’Hospital d’Igualada. L’alcaldable igualadina explica que “hem treballat amb el Govern de Catalunya per aconseguir els millors pressupostos possibles per Igualada i l’Anoia, i el Govern ha respost i ho ha fet”.

La candidata a l’alcaldia ha indicat que “en els darrers anys, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha apostat per posar la prioritat en l'àmbit econòmic de l’Hospital d’Igualada, però ara necessitem cuidar més les professionals de la salut, afavorir i garantir que es quedin, sobretot en les diverses especialitats, millorar les seves condicions laborals i posar el focus en l'atenció mèdica a la ciutadania, oferint un millor servei”.

“Volem que l’Hospital d’Igualada torni a ser un referent”, ha recalcat la candidata d’Esquerra. “Cal prioritzar les persones i assegurar una millor atenció i dedicació als pacients”, defensa Vergés. “Per això proposem un canvi d’enfoc, que doni oportunitats i resolgui problemes”.