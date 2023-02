L'etapa de Javier Niño i Ferran García al davant del Consorci Sanitari de l'Anoia ja queda tancada després de la destitució del primer per part del Conseller de Salut, Manel Balcells, i l'acceptació de la renúncia del segon, que es va fer públic dimecres. Aquest dijous, l'Ajuntament d'Igualada ha explicat als mitjans de comunicació que Enric Mangas presidirà la reunió extraordinària del Consell Rector de dilluns i que la persona que ocupi la gerència serà de la seva confiança. El nom també és previst que es conegui dilluns. El relleu arriba després d'unes setmanes en les quals la crisi latent al si de l'hospital ha escalat. El dilluns 1 de febrer hi va haver una concentració de treballadors i ciutadans preocupats.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que ha estat en converses en les darreres setmanes amb el conseller de Salut, Manel Balcells, que li hauria fet arribar la voluntat de fer un canvi en la direcció de l’Hospital d’Igualada. Assegura Castells que el nom d'Enric Mangas és de consens entre Ajuntament i Conselleria.

Enric Mangas ha estat, des del 2009, director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És diplomat en ciències empresarials i llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona. Amb anterioritat ha estat director del Servei Català de la Salut (2003-2004) i gerent de la Regió Sanitària de Barcelona entre els anys 2004 i 2009.

L'Ajuntament també ha fet públic un agraïment al President sortint, Javier Niño, al gerent, el doctor Ferran Garcia, "que han liderat l’Hospital d’Igualada en uns anys molt complicats. Al mateix temps, l’Ajuntament d’Igualada "valora positivament l’inici d’una nova etapa on, com ha fet sempre, treballarà lleialment al costat del CatSalut per ser un hospital de referència, millorar la qualitat assistencial, donar suport als treballadors i treballadores i fer efectives les inversions necessàries en aquest equipament tant important per la comarca de l’Anoia.

Els canvis, consensuats o no, els dicta el departament perquè és qui té el 60% del Consorci Sanitari de l'Anoia. L'Ajuntament hi té un 30% i l'altra 10% és per al Consell comarcal.