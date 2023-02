La Biblioteca Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui va rebre fins a 27.837 visites presencials durant el 2022. El centre de cultura tanca l'any amb un fons documental de 31.718 documents, i amb 1.964 persones que van assistir a les 126 sessions d'activitats realitzades durant l'any, segons les primeres dades que han de figurar a la memòria d'activitats i que ha avançat l'Ajuntament. També destaca que es van dur a terme 40 visites escolars a la Biblitoeca, (amb 959 alumnes que hi van prendre part).

Durant l’any passat es van fer 385 publicacions en xarxes socials i el centre té 3.013 seguidors més en aquest canals.

Amb el retorn de la presencialitat i la nova normalitat, el préstec de documents físics (llibres fonamentalment) va ser de 21.546, amb un important creixement. De la seva banda, el préstec virtual de documents va ser de 586 documents.

El 2022 va ser un any es què es van autoritzar 2.057 usos del servei WIFI de la Biblioteca, i també 940 usos del servei d’internet i + (la Biblioteca disposa de 33 ordinadors d’ús públic), segons indiquen les mateixes dades.

La Biblioteca Mont-Àgora, inaugurada l’any 2015, és un centre referent de difusió de la cultura i és utilitzat diàriament per centenars de persones. La biblioteca ocupa una superficie útil de poc més de 1.000 metres quadrats. A la planta baixa hi ha l'àrea d'accés, revistes i diaris, música i imatge, còmic i l'àrea infantil, mentre que a la primera planta hi ha el fons general, treball intern i l'espai de suport.