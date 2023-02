El primer Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) després de l'etapa de Javier Niño ja ha estat presidit pel seu successor, Enric Mangas. Entre les primeres decisions hi ha hagut la del nomenament del nou gerent, Ignasi Riera, que substitueix en el càrrec a Ferran Garcia, el nom del qual s'ha donat a conèixer aquest dilluns a la tarda. Es tracta d'una reunió extraordinària per presentar el nou president i la que ha de ser la mà seva dreta en la gestió del dia a dia. El dimecres de la setmana passada, el Conseller de Salut, Manel Balcells, va destituir Niño i va acceptar la renúncia de Ferran Garcia, que havia estat en el càrrec des del 2011. Mangas arriba a Igualada amb un col·laborador seu, Riera, en els darrers anys a la direcció del Parc Sanitari Sant Joan de Déu d'Esplugues.

Durant el Consell Rector, Enric Mangas, que ha agafat el relleu de Javier Niño a la presidència del CSA, ha agraït la confiança dipositada en ell i ha manifestat que el retorn a Igualada –on va ser gerent de la Fundació Sanitària del 1999 al 2001– és motiu d’alegria. Mangas ha afegit que pensa posar tot de la seva part per donar continuïtat a un projecte en el que va participar en els seus inicis.

Enric Mangas (Paymogo, Huelva, 1956) ha estat, des del 2009, director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i és l’actual president de la Unió Catalana d’Hospitals. És diplomat en ciències empresarials i llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona. Amb anterioritat, ha estat director del Servei Català de la Salut (2003-2004) i gerent de la Regió Sanitària de Barcelona entre els anys 2004 i 2009. Nova gerència En aquesta sessió extraordinària del Consell Rector del CSA, s’ha aprovat el nomenament d’Ignasi Riera com a nou gerent.

Ignasi Riera (Barcelona, 1973), llicenciat en Medicina i Cirurgia, ha estat director d’Operacions Assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, des del 2016 i fins a l’actualitat. Anteriorment, ha estat gerent i director Assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa i coordinador del Servei d’Urgències i Emergències de Badalona Serveis Assistencials.

El relleu a la direcció del CSA es produeix setmanes després que hagués esclatat el malestar laboral a l'interior de l'hospital, per sobrecàrregues de treball i per no disposar de prou personal per obrir més habitacions per fer ingressos, el que provocava un col·lapse a les urgències, amb llargues esperes i molta tensió entre el personal.