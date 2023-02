Una sèrie de llums han il·luminat aquest diumenge el cel de Catalunya i han despertat inquietud entre aquells que els han albirat. Eren els satèl·lits Starlink, llançats per l'empresa nord-americana Space X d'Elon Musk. I avui està previst que es puguin tornar a veure. De fet, a la regió central seran visibles al voltant de 3/4 de vuit del vespre.

Els satèl·lits travessaran el cel d'Igualada durant cinc minuts, a partir de les 19:46 hores. La seva trajectòria serà d'oest a nord-est. A través de findstarlink.com es pot saber l'hora exacta de pas així com la seva trajectòria i orientació. També gràcies a See a Satellite Tonight pots consultar en temps real la ruta dels Starlink i molts altres satèl·lits que omplen el cel nocturn diàriament.

Un fenomen captat a les xarxes

No és la primera vegada que aquest tipus de satèl·lits són visibles. A principis de maig del 2021, la companyia de Musk va llançar un lot de 60 satèl·lits Starlink que van ser captats per múltiples usuaris a les xarxes socials. Tanmateix, aquests satèl·lits de telecomunicacions orbiten al voltant de la Terra des del 2019, però continuen cridant l’atenció i confonent moltes persones que ho presencien per primera vegada.

Quina funció tenen els satèl·lits Starlink?

Starlink és una xarxa satel·litària desenvolupada per SpaceX, empresa fundada per Elon Musk, que té com a objectiu portar internet a cada racó del planeta. La idea de Starlink és col·locar a l’òrbita terrestre baixa un total de 12.000 satèl·lits, dels quals prop de 2.400 ja estan operatius a l’espai.

Així, l’empresa Starlink pretén crear una ‘constel·lació’ de satèl·lits d’internet que orbitin al planeta Terra per donar servei d’internet de banda ampla, cobertura mundial i baixa latència a un baix cost. Es tracta del principal projecte de SpaceX, que, als seus començaments, va ser pensat en una potencial colonització de Mart per part de l’ésser humà.

La companyia ha desenvolupat exitosament, entre altres projectes, les naus de càrrega reutilitzable Dragon i Dragon 2, i la segona ha portat astronautes a l’Estació Espacial Internacional.