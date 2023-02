La Creu Roja ha enviat aquest dimarts 34 tones d’ajut humanitari pel terratrèmol de Turquia i Síria des de Sant Martí de Tous, a l’Anoia. L’enviament incorpora articles de primera necessitat i especialitzats per a grans catàstrofes que aniran destinats a totes aquelles persones afectades. Així, té un valor de 218.000 euros i consisteix en gairebé 6.000 tendals per aïllar de la pluja i el fred, 1.500 bidons d’aigua de 20 litres, 1.900 kits de cuina familiar i 400 mantes.

Tal com ha explicat la responsable de Cooperació Internacional de l’entitat a Catalunya, Alexandra Gabarró, el material “té com a destí final Turquia” on es distribuirà en funció “de les necessitats que vagin sorgint”.

Tot el material forma part d’un mateix enviament que fa Creu Roja Espanya per a les persones damnificades pel terratrèmol. El global consisteix en 2.950 bidons plàstics de 20 litres, 3.800 mantes de llana, 2.200 mantes sintètiques, 15.700 tendals plàstics i 4.400 kits de cuina. Aquest es fa coordinadament des de València, Canàries, Madrid i Catalunya. Es tracta de productes molt especialitzats que s’utilitzen a tot el món en situacions d’emergència i que s’han pogut adquirir gràcies a les donacions de persones, empreses i institucions.

Segons Gabarró, es tracta d’un material que l’entitat té a disposició, preparat per fer servir en cas d’emergència. Un cop enviat, el magatzem quedarà buit i s’haurà de reposar “per tenir estoc disponible per futures situacions”. D’altra banda, l’organització també treballa en la captació de fons per poder ajudar les societats nacionals de la Creu Roja a la zona i facilitar que adquireixin els productes bàsics que necessiten als mercats locals.