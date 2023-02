L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha formalitzat la compravenda de la darrera parcel.la lliure del polígon Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbui. Amb aquesta venda, l’INCASÒL exhaureix les seves parcel·les. Fonts de l'entitat pública vinculada al departament de Territori han indicat que "s’evidencia com el teixit empresarial de la comarca és actiu i emprenedor a l’hora de tirar endavant els seus projectes industrials".

L’última parcel·la venuda, la número 27, té una superfície de 889,48 m² sòl i l’ha adquirida l’empresa Testapunta S.L. per un import de 66.711 euros. Aquesta empresa, dedicada a la construcció, preveu fer una inversió de 400.000 euros i generar 6 llocs de treball.

Sector consolidat

El sector Plans de la Tossa, és un sector d’activitat econòmica que s’ha anat consolidant durant aquests darrers anys. Empreses com Copasa, Novicuir, Distribucions Orpinell, Agile Capital, Cala Exter i Projectes Immobiliaris Estaràs, entre d’altres han adquirit parcel·les per desenvolupar els seus projectes empresarials impulsant així el creixement econòmic del municipi i diversificació del teixit industrial així com la creació d’un centenar de llocs de treball. Són empreses de sectors tan diferents com la cuirateria, la logística, l’alimentació, el paper i les arts gràfiques entre d’altres.

El desenvolupament dels Plans de la Tossa, urbanitzat i promogut per l’INCASÒL, ha facilitat la generació de sòl per activitat econòmica a preus assequible alhora que es potenciava el reequilibri territorial. La dinamització del sector s’ha realitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i el suport del les entitats empresarials de la Unió d’Empresaris de l’Anoia.

Situat en un emplaçament estratègic, ben connectat amb la ronda sud d’Igualada que enllaça directament amb l’A-2 i pròxim als eixos A-7, C-16 a més de disposar d’una xarxa de transport públic ràpid i eficient.

Justament, la setmana passada, es va aprovar de manera definitiva el Pla Urbanístic de la Conca d'Òdena que estableix quatre zones a la Conca d'Òdena per a futurs establiments industrials.