La Generalitat proposa a Visoren sotmetre a l'arbitratge de Agencia Catalana de Consum l'increment dels preus dels subministraments, aigua i gas. Calaf és una de les poblacions on hi ha persones que tenen el contracte de lloguer amb Visoren. En principi, l'empresa immobiliària hi estaria d'acord. Aquest divendres s’han reunit representants de l’Agència Catalana del Consum i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb els representants dels ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Tiana, Esplugues de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Palafolls i Calaf, municipis amb habitatges de protecció oficial propietat de l’empresa Visoren, que a finals del 2022 va comunicar als seus llogaters l’aplicació retroactiva d’increments considerables en les tarifes dels subministraments d’aigua calenta sanitària i gas.

En el marc d’aquesta reunió, els representants de la Generalitat han exposat als representants del municipis afectats la proposta que la Generalitat ha adreçat a Visoren de sotmetre a l’arbitratge de consum la resolució d’aquest conflicte, vinculat a l’increment dels preus dels subministraments, solució acceptada per l’empresa. El govern ha actuat davant la preocupació que havien fet pública els alcaldes de municipis amb habitatges d'aquesta empresa, afectats per l’aplicació retroactiva d’increments considerables en les tarifes dels subministraments bàsics en habitatges de protecció oficial, avui ha tingut lloc una trobada amb Consum i Habitatge A finals de gener, els alcaldes d'aquests sis municipis van decidir fer front comú per emprendre accions contra l’actualització de preus que l’empresa Visoren proposava aplicar sobre els llogaters dels habitatges socials que gestiona i que consideren un “abús”. En aquest municipis hi hauria unes 250 famílies que haurien patit un augment “encobert” del lloguer del 20% de mitjana a partir d’un increment de les tarifes relatives als consums d’aigua i gas. Els ajuntament encarregaran ara una auditoria de gestió dels pisos per “carregar-se de raons jurídiques” en defensa dels veïns. En aquell moment, els ajuntaments afectats van decidir una suspensió cautelar dels augments previstos per un període de tres mesos. En general, de mitjana, els augments són de més del 20%, tot i que en alguns casos s’han donat increments molt més exagerats.