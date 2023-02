Les situacions d'abús i maltractament al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual són una realitat que, en moltes ocasions, està invisibilitzada. Per combatre aquesta situació, Apinas i Àuria Grup han elaborat un protocol per a la detecció i abordatge de possibles situacions d'abús o maltractament a persones amb discapacitat intel·lectual. El document ha suposat quatre anys de treball conjunt entre diferents entitats i és pioner a nivell comarcal. Segons informen els impulsors, es crearà una Comissió de Seguiment que serà l'encarregada de vetllar per la implementació del protocol, desenvolupar accions de recollida de dades, anàlisi de les necessitats o desplegar accions de prevenció i sensibilització.Convocatòria de premsa 10 de febrer de 2023.

Treballadores socials d’Àuria Grup i Apinas han presentat nou aquest divendres el protocol elaborat per tècnics i entitats socials especialitzades per a la detecció i abordatge de situacions d’abús i maltractament a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca de l’Anoia. Responsables de l'entitat han explicat que el protocol respon a la necessitat de poder combatre o fer front a situacions d’abús i maltractament del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta situació "és una realitat moltes vegades submergida, que vulnera els drets personals més fonamentals de persones amb especial vulnerabilitat", segons han explicat les mateixes fonts. És un treball de quatre anys en el que Apinas-Grup Àuria ha treballat amb professionals i tècnics de la xarxa comarcal del sector social per a la seva implementació. Aquest protocol ha estat impulsat per iniciativa de la Fundació Privada Àuria (entitat d’Àuria Grup) i ha comptat amb el suport i la col·laboració d’altres entitatsespecialitzades que treballen per a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca com Apinas, la Fundació Gandhi, els serveis socials i els serveis de salut, els cossos de seguretat i diferents administracions públiques, com el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada. L’acte ha estat presentat per treballadores socials d’Àuria Grup i Apinas, Georgina Compte i Anna Uroz, en representació de les dues entitats La cloenda va anar a càrrec de la regidora d’Acció Social i Habitatge de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera, i del vicepresident del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Cuadras.1