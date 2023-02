La plataforma veïnal de Santa Margarida de Montbui que vol recuperar el servei de pediatria al CAP de la seva població i la resta d'especialitats que van perdre durant la pandèmia confia que l'acord parlamentari sobre una proposta del PSC en la línia de la seva queixa sigui suficient por poder tornar a tenir, com a mínim, pediatre. Els ciutadans monbuiencs han vist com des de la pandèmia de Covid no han pogut a tenir el mateix servei mèdic que tenia. Salut està duent a terme una concentració de metges en diferents àmbits, que té una especial incidència a la Catalunya central per la manca de professionals que hi ha.

El dia 16 de febrer una representació d’aquesta plataforma i l’alcalde de Santa Margarida de Montbui vam ser presents a la comissió de Salut del Parlament on es va debatre i aprovar , per àmplia majoria, la proposta socialista, amb algunes transaccions i esmenes. En aquest acord es planteja la recuperació de pediatria de manera gradual. La plataforma, en un comunicat, afirma que Santa Margarida de Montbui havia aconseguit disposar de diferents especialistes amb accions de lluita i estan disposats a mantenir-se ferms per reclamar que els tornin a tenir en compte com un CAP amb Pediatria. La voluntat del govern català, però, és de poder concentrar pediatre en un sol punt, en aquest cas el CAP Urbà d'Igualada, on l'Ajuntament de la ciutat ja ha cedit un terrenys. De moment, però, salut encara no ha iniciat les obres de preparat la zona per poder-hi deixar mòduls prefabricats.