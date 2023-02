De ser consellera de Salut, de ser, actualment, presidenta en funcions del Parlament, al seu retorn a la política d’Igualada. Hi ha un per què?

És una decisió de l’equip. Però no he estat mai desvinculada d’Igualada. No era al grup municipal, ni al dia a dia de la ciutat, però estava a l’executiva. Vam veure que hi havia una oportunitat i a ERC creiem que som forts a les municipals. Era l’oportunitat de poder construir una alternativa real al govern actual. L’alternança passa per nosaltres sí o sí, per la nostra fortalesa i per la capacitat que tinguem de sumar amb tothom.

No sé si ho tenia previst, però poc després de dir sí a Igualada, va haver de dir sí a presidir el Parlament pel conflicte judicial de Laura Borràs. Compatible tot plegat?

No estava previst i no és la situació desitjable. La realitat és aquesta. Estem fent funcionar el Parlament, però em presento a la candidatura d’Igualada i estaré a totes per la candidatura que estem fent.

L’entrevista d’avui no estava pensada com un diàleg amb la presidenta en funcions del Parlament. Però ja que hem passat en les preguntes per aquesta institució, digui’m com viu el clima de política actual de la Cambra? En un passat que tots tenim present hi ha hagut moments molt difícils. Ara, és governable des de la mesa?

És una governança dura, amb 8 grups polítics, que són molts. Hi ha debats, i debats que es fan llargs, no hi ha una majoria clara... però el Parlament i els debats funcionen. I des de la mesa crec que tothom ha pres la determinació que ha de tirar endavant, que estem representant el Parlament i la ciutadania.

Difícil sense moments crítics?

De moments crítics n’hem passat molts i els del Parlament no serien els pitjors.

Consellera de Salut en plena pandèmia, ara la presidència del Parlament i, a partir del 28-M, Igualada. Són realitats i debats molts diferents. Li grinyola alguna cosa visualitzant el seu canvi de rols?

No. Al revés. Penso que l’experiència de govern i d’haver recorregut molt país ajuda molt. Et presentes a una candidatura d’Igualada amb tot aquest coneixement i experiència de govern. Penso que és una de les coses que, amb humilitat, puc aportar. Tota aquesta experiència la poso a disposició de la ciutat on visc i he viscut sempre. A mi m’il·lusiona.

Digui’m les prioritats, prioritats fonamentals d’Igualada?

A Igualada li falten coses que ja li faltaven fa uns quants anys, i això demostra que no s’han fet els deures. Igualada ha d’estar planificada, primerament en el sentit urbanístic. Tenim un POUM del 1986. Tenim un barri, especial, únic, singular, el barri del Rec, que fa anys que està aturat i no es prenen decisions. La planificació urbanística de la ciutat ha de tenir una mirada especial al barri del Rec. I tenim reptes que lliguen amb les oportunitats i futur. El 45% de joves diuen que es quedarien a viure a la ciutat, i això va lligat al fet que veuen que no tenen perspectiva de quedar-s’hi a treballar ni de poder-hi viure. Tenim un problema d’habitatge gran. En els darrers 12 anys no s’ha fet el que tocava. A Igualada li cal prendre decisions valentes i transformadores. És una ciutat que ha estat industrial i que té el caràcter de voler-ho ser. Ha de tenir l’ambició d’abanderar la reindustrialització del país. Igualada ha de ser punta de llança.

Ha fet bandera de la generositat dels pressupostos amb l’Anoia?

Hi ha una inversió del 50% superior a la mitjana de les comarques del país. El tren, el soterrament i la projecció del tren gran són elements clau.

Amb alguns temes toparia, potser, amb l’actual alcalde Marc Castells (Junts). En la industrialització, no.

Crec que ens hem de posar d’acord en tot pel futur de la ciutat.

Per què no s’aborda el pla urbanístic del Rec. Hi ha massa interessos, massa pressió, i per això no s’aborda?

Cal una decisió valenta. Quan vols fer una transformació s’ha de prendre aquest paper de lideratge. I no s’ha volgut tenir.

I com ha de ser el Rec d’Igualada d’Alba Vergés?

Li deia que tenim un barri únic, singular... Me l’imagino mantenint aquesta essència, conservant la part industrial que té, però incorporant-ne d’altres. Tenim tota la indústria TIC, que a Igualada és potent, i que es pot agrupar i ajuntar al Rec. Ja hi havia iniciatives que anaven en aquest sentit. També el disseny, la part artística, cultural... i això combinat amb un espai de gaudi. Igualada va viure molts anys sense saber que existia el barri del Rec.

I amb usos mixtos també per a l’habitatge?

Sí, i tant! Un barri agradable, accessible, sostenible. No ha de ser un barri per al cotxe. Bé, en aquest terreny en altres llocs de la ciutat s’han d’aplicar mesures per pacificar el trànsit.

En un escenari de la nit del 28-M, pot ser que la governança de la ciutat no es pugui fer en solitari. Hi pensa?

És possible que el resultat doni joc, però no hem de repetir el model actual, perquè hauríem donat vida a 16 anys d’un model que ens fa ser una ciutat apàtica i autocomplaent. L’alternativa que hi pugui haver passa per nosaltres, segur. I podem aportar la capacitat de sumar en la govenança de la ciutat.

La seva proposta està molt fixada en Castells. Però hi ha altres grups que poden ser determinants?

Qualsevol alternativa passa per nosaltres, segur. Tindrem capacitat de sumar, de ser honestos i de pensar que tothom pot aportar a la ciutat. Per això he anat a escoltar les propostes de Poble Lliure i Igualada Som-hi.

Ha començat a treballar la ciutat i assegura que ha estat clau en els canvis al davant del Consorci Sanitari de l’Anoia?

El Departament de Salut hi té una governança compartida. Nosaltres vam fer arribar que calia un nou projecte a l’hospital d’Igualada. Això es tradueix, també, en nous lideratges. La situació ho requeria. Des dels inicis, el 2011, ha plogut molt i a millor. El context és que tenim els pressupostos de salut més grans, de sempre, al departament. Nosaltres incorporem que el pressupost de la Generalitat invertirà 25 milions d’euros d’aquí al 2026. Són per reforçar l’hospital i poden treballar el projecte amb els professionals.

No està decidit en què s’invertiran?

Sí, sí. En el bloc quirúrgic i les urgències, aquest any. El que es tracta és que els professionals treballin en millors condicions, que es traduiran en una major satisfacció del servei. Estic satisfeta que el conseller ho hagi vist, que en poguéssim parlar i que ho pogués aplicar.