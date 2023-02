El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha lliurant aquesta tarda els Premis Nacionals d’Artesania 2022, entre els quals hi ha la restauradora igualadina Sara Berzosa i a la ceramista solsonina Sara Reig. El cap de l’Executiu ha agraït la tasca dels premiats perquè “formeu part de la riquesa cultural i patrimonial del país” i “contribuïu a que l’artesania catalana sigui sinònim de qualitat i prestigi”. “Cadascun de vosaltres sou una peça clau d’un llegat que cal preservar, per la part patrimonial que se’n deriva i per tot el vessant cultural molt vinculat a uns oficis avui excepcionals”, ha afegit el cap de l’Executiu durant la seva intervenció.

En aquesta edició, la Generalitat de Catalunya, mitjançant Artesania Catalunya del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Treball, ha reconegut la trajectòria, l’excel·lència en la producció de nous vitralls, i la seva aportació en la reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic català de l’empresa, Vitralls Bonet, amb el Premi Nacional d’Artesania 2022. Alhora ha concedit el Premi al Talent Jove a la ceramista Sara Reig; ha atorgat el Premi Emprèn al vidrier Pròsper Riba; ha reconegut l’artista tèxtil Esther Chacón amb el Premi Prestigia; i ha concedit el Premi Restaura a l’artesana Sara Berzosa. Durant l’acte, també s’han lliurat els Diplomes de Mestre Artesà i Mestra Artesana.

Tal i com ha explicat el president de la Generalitat, tots els guardonats són “exemple d’uns oficis que s’han d’impulsar, potenciant tots els valors que van associats al món de l’artesania, amb un caràcter inequívocament transformador, inconformista, i que són molt positius pel conjunt de la societat”.El cap de l’executiu ha aprofitat l’acte de lliurament per posar en valor “l’excel·lència de l’artesania catalana”, així com el talent, la qualitat i la capacitat d’innovació que “explica la gran creativitat de la nostra artesania”.

De la seva banda, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha reivindicat “els valors de l’artesania” i ha volgut agrair al sector “la seva contribució a construir una societat i una economia més justa i equilibrada respectuosa amb el medi ambient i feminista”. Així mateix, Torrent ha assenyalat que aquest és un sector, format per més de 8.000 empreses que ocupa més d’12.000 persones, “capaç de connectar els oficis més tradicionals amb la contemporaneïtat, de convergir amb la indústria gràcies a la innovació i a la incorporació de noves tecnologies, i de connectar amb el talent jove i facilitar el relleu generacional”. I ha afegit que més enllà de la seva magnitud en xifres, “l’artesania és un element transmissor de la nostra identitat col·lectiva, del nostre patrimoni i del talent creatiu”. “ Estem compromesos amb el sector i tenim el propòsit de seguir treballant per incrementar el prestigi i imatge social de l’artesania catalana, de difondre i preservar el seu valor patrimonial, millorar la competitivitat i augmentar la seva presència internacional” ha reblat Torrent.

Els Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya tenen com a objectiu donar reconeixement a les persones i empreses artesanes que s'hagin distingit en la producció, el disseny, la qualitat, la formació, la promoció, la comercialització, la difusió, la valoració i/o el prestigi de l'artesania catalana.

Amb els Premis Nacionals d'Artesania la Generalitat de Catalunya vol correspondre a la vàlua i a la transcendència que té l'artesania en la societat catalana i alhora es vol contribuir a donar-li el màxim relleu i atorgar públicament cada any aquell reconeixement que mereixen persones que hagin excel·lit en llur obra i trajectòria i hagin aportat elements d'innovació i prestigi en el sector.

Qui són els Premis Nacionals d'Artesania 2022?

Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya 2022

Premi Nacional d’Artesania: Vitralls Bonet, per la llarga trajectòria professional de l’empresa, que compta amb 100 anys d’història; l’excel·lència en la producció de nous vitralls i per la seva aportació en la reconstrucció i rehabilitació d’elements cabdals del patrimoni arquitectònic català. Vitralls Bonet va ser fundada pels germans Josep Maria i Xavier Bonet el 1923 i des d’aleshores ha transmès de generació a generació l’ofici de vitraller, sent actualment un referent en aquest art artesanal. Ha contribuït a conservar els més importants vitralls del país, com els de la Sagrada Família, el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona o de la Catedral de Girona i de Vic, i també de fora de Catalunya amb treballs a tot el món.

Premi al Talent Jove: Sara Reig Pensi, pel seu projecte “Salvatge. Vaixelles rurals”, un treball d'investigació i execució per a la creació d'una vaixella de ceràmica a través d’un estudi tècnic i pràctic de les argiles del Solsonès. Amb estudis del Grau de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i tècnica superior en Ceràmica Artística per l'Escola d'Art Ondara, la ceramista ha volgut transportar amb aquest treball de recerca els paisatges de la comarca del Solsonès a una peça de ceràmica, i unir així obra i territori.

Premi Emprèn: Pròsper Riba Vilardell, pel diàleg constant amb el disseny contemporani -artístic i de producte-; per la creació de la marca “ The glass apprentice”,i la seva aposta en l’experimentació i la recerca en la disciplina del vidre bufat, així com per contribuir a la formació i difusió d’aquest art artesanal.

Premi Prestigia: Esther Chacón Ávila, per la seva brillant i extensa trajectòria en la promoció i difusió de l’art tèxtil arreu del món, mitjançant la formació, la investigació, la creació artística i la publicació de nombrosos articles, llibres i catàlegs. Aquesta tasca ha estat reconeguda amb importants premis i distincions. Així mateix, ha desenvolupat una extensa activitat expositiva, contribuint al coneixement i prestigi internacional de l’ofici tèxtil.

Premi Restaura: Sara Berzosa Domingo, per la seva tasca de conservació i restauració del patrimoni artístic i cultural del país, donant a conèixer aquesta professió i contribuint a crear una cultura patrimonial amb la preservació i restauració del llegat original de les obres. Destacar la seva vessant emprenedora amb la creació de l’estudi ARS ANTIQUA a Igualada, dedicat al servei de la conservació i restauració de béns culturals.