Més d’una setantena de persones es van aplegar dimarts a Sant Martí de Tous a la presentació de la nova marca Artisania, que té per objectiu vincular l’artesania i la creativitat amb el territori rural de la comarca de l’Anoia. Es tracta d’una iniciativa dins el projecte ‘Anoia en Transició’, que compta amb el suport del Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i els ajuntaments del Bruc, Copons, La Llacuna i Tous.

Artisania entén l’artesania com una “eina de benestar social i desenvolupament econòmic sostenible”, i també com un vehicle per millorar la qualitat de vida de les persones, construint un “sistema ric, divers i equilibrat, factors molt importants del desenvolupament rural”. Així ho han explicat els impulsors del projecte. David Reina, professional en branding que ha donat vida al projecte, ha explicat que Artisania es tracta "d’un lloc idil·líc", i té per lema "l’artesania és un lloc i en l’artesania vivim". Artisania neix, no només amb l’objectiu de tenir un enfocament del sector artesanal, segons Reina, sinó que també vol tenir una projecció cultural, i turística del territori. "Vol ser una marca que parli de pobles amb encant, d’un entorn natural, de paisatges diversos, llocs per viure i inspirar-se, per crear amb tranquil·litat en un entorn rural connectat, amb serveis, espais singulars per descobrir, i sobretot, amb una comunitat creadora que creix dia a dia i que convida a altres a apropar-se i a escollir l’Anoia per viure i per visitar”, argumenta l'ànima del projecte.

El projecte està obert a tota la comunitat artesana i creativa de la comarca que en vulguin formar part. "Aquest projecte no seria possible sense les persones que hi ha el darrera i el construeixen”, ha destacat David Reina. Artisania comptarà amb una pàgina web, on es podrà consultar el llistat d’artesans i artesanes de la comarca, així com les seves obres i també l’agenda d’activitats i projectes que s’estan desenvolupant. La pàgina web entrarà en ple funcionament les properes setmanes, però ja es pot consultar a www.artisania.cat i ja hi apareixen el primer grup d’artesans i artesanes de diferents municipis rurals de la comarca. La intenció és anar incorporant creadors i creadores, fer créixer i enfortir la comunitat i donar-li visibilitat. En un futur també es preveu que pugui arribar a ser una plataforma per ajudar a vendre als artesans i artesanes.

La nova marca és una iniciativa que neix dels petits municipis del Bruc, Copons, La Llacuna i Sant Martí de Tous, que s’han unit per a sumar esforços, recursos i talent. Tots quatre cooperen per fer de les poblacions rurals de l’Anoia un referent a Catalunya i al món a través d’un projecte innovador i diferenciador que té com a eix principal l’artesania contemporània, impulsant un model de vida sostenible que generi atracció i dinamisme cap aquest entorn rural, creant relacions de qualitat i noves oportunitats per a les persones.

Els diferents representats dels municipis han volgut agrair aquesta cooperació. L’alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar, ha destacat que Tous "veu en l’artesania una oportunitat de futur" i ha explicat també l’objectiu del projecte "Anoia en Transició no és tenir la visió de transformar, sinó de preservar el què vol dir ser un poble". Alquézar també ha fet referència a la Llei de Barris, que van poder tirar endavant amb l’ajuda del Consell Comarcal i la Diputació “pensant quins locals teníem buits i pensar com poder tornar a donar-hi vida, tornar la vida al nucli antic”.

Belén Atienza i Bet Parramon, d’Espais en Transició, també han destacat que “hi havia artesans i artesanes de la comarca que ens hem conegut en aquest projecte; si no ens coneixíem entre nosaltres, com ens podien conèixer des de fora?”. Amb aquest projecte, doncs, s’ha posat aquests artesans i artesanes al centre. Entre el públic assistent hi havia diverses persones artesanes que han debatut i parlat dels reptes i la singularitat de viure i crear en l’entorn rural, com ara dificultats com la de poder viure de l’artesania o els avantatges com la proximitat amb la gent, l’espai, la natura, la tranquil·litat, entre d’altres.

Anoia en transició

Anoia en Transició va néixer el 2018 amb la intenció de valorar el territori rural de l’Anoia, contribuint a la seva sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. I ho fa a través de l’artesania. L’artesania permet diversificar i complementar-se amb altres activitats i projectes que actualment estan treballant al territori, aportant diferenciació, identitat, i això acaba fixant la població, fa d’eix vertebrador.

Anoia en Transició treballa des de la cooperació, creu en el poder de les connexions i el treball en xarxa entre emprenedors, empreses, agents socials del territori i persones que hi viuen, reivindicant un territori rural sostenible, d’oportunitats, preservant una manera de viure i de fer, posant-la en valor.