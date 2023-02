El Campus Universitari Igualada – Universitat de Lleida (UdL) acollirà el dissabte 4 de març una nova edició de la First Lego League (FLL). Després de dues edicions marcades per la pandèmia, enguany la competició es torna a obrir al públic i famílies. Aquest 2023, la competició de robòtica que enfronta estudiants de centres educatius de primària i secundària de tot el món torna a les instal·lacions universitàries igualadines i ho fa amb la participació d’uns 200 estudiants.

La categoria Challenge compta amb 16 equips formats per joves d’entre 10 i 16 anys, provinents de diverses poblacions catalanes – Igualada, Santa Margarida de Montbui, Rubí, Òdena, Olesa de Montserrat, Els Hostalets de Pierola, Sant Esteve Sesrovires, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Mataró, entre d’altres –, que s’enfrontaran a les instal·lacions del Campus al Pla de la Massa. L’equip guanyador accedirà a la gran final estatal. Pel que fa a la categoria Explore, amb alumnes d’entre 6 i 9 anys, comptarà amb 6 equips – Mataró, Sant Cugat del Vallès i Barcelona-.

Així mateix, es realitzaran a l’exterior les cerimònies d’entrega de premis, una per als participants més petits (13.30 h) i l’altra, tot seguit, per als grans (14.30 h). En cas de climatologia adversa l’entrega de premis es farà a l’interior del Campus. Els guardons de la categoria Challenge són 1r Premi Ingeniera Soy; 1r Premi als Valors First - Ajuntament Igualada per a l’equip guanyador; 1r Premi Abacus al Projecte d’Innovació; 1r Premi TicAnoia al Disseny del Robot; 1r Premi al Comportament del Robot; Premi a les Joves Promeses; Premi a l’Excel·lència en Enginyeria i 1r Premi a l’Entrenador. En la categoria Explore, la dels més menuts, es lliuraran el Premi a la solució del desafiament; el Premi a la Programació; el Premi als valors fonamentals; el Premi al pòster de l'equip; i el Premi model d'equip.

Els reptes d'aquesta edició de la FLL, organitzada per l’Escola Politècnica Superior de la UdL amb el patrocini de l’Ajuntament d’Igualada, la Cooperativa Abacus i TicAnoia, estan relacionats amb el món de l’energia, sota el lema Superpowered. Es tracta d'explorar "la procedència de l’energia, la distribució, l’emmagatzemat i la seva utilització per innovar i aconseguir un millor futur energètic”, destaquen els organitzadors.

A banda dels més de 200 estudiants que estan citats a mostrar les seves capacitats tecnològiques i competir amb els robots de Lego que han construït al llarg del curs, la FLL mobilitza a Igualada una quarantena de voluntaris, entre els quals professorat i estudiants, la majoria d’ells de les diferents titulacions que l’Escola Politècnica Superior ofereix al Campus Universitari Igualada-UdL, professors associats i familiars d’aquests.

La First Lego League

La First Lego League és una competició de caràcter lúdic i acadèmic que va néixer als Estats Units el 1988, i des d’aleshores ha crescut ràpidament fins a convertir-se en un programa internacional de gran èxit que aposta per la creació de noves vocacions en l’àmbit de les ciències i enginyeries STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) entre els nens/es de primària i secundària d’arreu del món.