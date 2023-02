Neix una nova universitat al Passeig Verdaguer d’Igualada. A partir del proper curs, la Universitat de Lleida (UdL) tindrà dos espais: l’actual del Pla de la Massa i el nou, al passeig, al mig de la ciutat, allà on hi havia el vell hospital. Es tracta d’un edifici amb capacitat per acollir 500 estudiants d’Infermeria i Fisioteràpia i es preveu que entri en funcionament el curs vinent. La inversió és de 6 milions d’euros, entre l’estructura i l’equipament, que assumeixen a parts iguals, Ajuntament, Generalitat i Diputació de Barcelona. Les obres van iniciar-se el setembre del 2022 i es preveu que acabin aquest mes de març.

Aquestes noves instal·lacions acolliran els estudiants del grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia que la Universitat de Lleida ofereix a la ciutat, estudis ubicats provisionalment a l’edifici de La Teneria. El projecte permetrà reforçar els estudis vinculats amb el camp de la salut. I el nou centre aprofitarà de manera molt especial el centre de simulació 4D Health, que té un factor que el fa únic: estar ubicat en un antic hospital.

Judith Roca Llobet, degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la UdL, assegura que aquest edifici posa solució a un problema d’infraestructures. «Teníem recursos humans i moltes possibilitats a aquest territori, però necessitàvem equipament». Els estudis de salut a Igualada es van començar a impartir a l’edifici del Pla de la Massa i, més endavant, van passar al lloc on estan actualment a l’edifici de la Teneria (plaça del Rei). Segons Roca Llobet, amb l’increment de places en el grau d’Infermeria «la Teneria ens començava a quedar petita».

El delegat del rector de la Universitat de Lleida al Campus Universitari d’Igualada, Carles Capdevila, creu que els estudis de Salut a la capital de l’Anoia «són un referent de qualitat i d’innovació per l’expertesa, l’experiència i la qualitat pròpia del professorat», però això és possible gràcies també al 4D Health. Seguint la mateixa línia, la degana de la FIF a la UdL, Judith Roca, també ha destacat la col·laboració que hi ha entre la universitat amb el centre de simulació clínica capdavanter a Europa, el 4D Health, que es troba situat al costat mateix del nou edifici del Passeig Verdaguer. De fet, el nou edifici de Salut incorporarà una passarel·la interna que connecta amb aquest centre. En aquest sentit, Roca Llobet explica que han pogut aquesta nova infraestructura «està pensada per cobrir les nostres necessitats» i que han participat en el projecte des del minut 0. La degana de la FIF explica que «fins ara ja hi fèiem moltes simulacions i classes al 4D Health, però amb aquesta passarel·la, els estudiants podran anar d’un lloc a l’altre més fàcilment i sense perdre temps en desplaçaments», destaca.

Tant Roca com Capdevila coincideixen en què la col·laboració amb els centres assistencials de l’Anoia «és imprescindible. Els nostres estudiants estan molt ben tractats tant acadèmicament com personalment», ha dit Carles Capdevila. Els estudiants d’Infermeria i de Fisioteràpia al Campus realitzen les pràctiques a l’Hospital, però també ho fan en Centres d’Atenció Primària i residències de tota la comarca. De fet, Capdevila assegura que amb l’increment de places del grau d’Infermeria, l’Hospital se’ls ha fet petit «hem hagut de demanar que ens acullin estudiants en pràctiques a altres llocs com el Garraf, Vilafranca, Martorell... ens hem hagut d’expandir». Per tant, «els estudiants ja omplen els dispositius assistencials de la comarca i més enllà».

«Aquest edifici converteix Igualada en la millor ciutat de Catalunya per estudiar graus de Salut»

Durant una visita a les obres de l’edifici, el rector de la UdL, Jaume Puy, va assegurar que «aquest edifici converteix Igualada en la millor ciutat de Catalunya per estudiar graus de Salut». L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, posa en valor aquest futur nou edifici que «donarà una empenta important als estudis sanitaris a la capital de l’Anoia i permetrà que Igualada pugui arribar als 1000 estudiants universitaris en els seus dos campus».

Al Campus Universitari Igualada-UdL actualment s’hi imparteixen 9 titulacions entre graus, dobles graus i màsters. En l’àmbit de les enginyeries, ofereix el grau en Enginyeria Informàtica – que s’ha estrenat aquest curs –; el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística – és l’única universitat pública catalana on es pot cursar –; el grau en Enginyeria Química; i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa en la seva especialitat. Pel que fa a l’àmbit de la salut, la UdL imparteix a Igualada el grau en Infermeria – que aquest curs ofereix 40 noves places a Igualada, amb un total de 85 – i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia. A més, en l’àmbit d’economia i empresa, el campus igualadí també ofereix el grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE); i el doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en ADE.

Aquest curs, el Campus d’Igualada ha comptat amb un total de 567 estudiants amb tota l’oferta educativa. Amb l’increment de 40 places en el grau d’Infermeria i l’ampliació d’un nou grup, la titulació arribarà als 90 estudiants. També es preveu poder ampliar les places del doble grau que només s’imparteix a Igualada de Nutrició i Fisioteràpia “intentarem que puguin entrar 30 alumnes”. El delegat del rector pel campus igualadí, Carles Capdevila, assegura que aquest augment de places significa “una consolidació dels estudis de Salut a la ciutat”. A tot això, cal sumar-li la implantació d’ADE, Enginyeria Informàtica i el doble Grau d’Organització Industrial i ADE, que permetrà que Igualada pugui arribar als 1000 estudiants universitaris en els seus dos campus.

Energèticament intel·ligent

El nou edifici de Salut que s’està construint a Igualada presenta una estructura moderna i funcional de 3.507m2 amb diverses aules, laboratoris i zones comunes. Les instal·lacions tenen la màxima qualificació energètica, és de classe A i serà del tot intel·ligent. L’arquitecte municipal, Carles Crespo, assegura que «l’edifici és intel·ligent i energèticament suficient». Això vol dir que «totes les instal·lacions es controlaran d’una manera tecnològica i moderna». Totes les ordres es controlaran des d’un ordinador central, com per exemple la climatització. Crespo destaca que «la il·luminació es regularà automàticament en algunes zones, depenent de la llum exterior que hi hagi». Les aules, també comptaran amb uns sensors de diòxid de carboni (CO2), que permetran renovar l’aire sense perdre energia.

El nou bloc de Salut compta amb tres plantes i, a la planta baixa hi haurà una zona d’esbarjo amb vidrieres que donarà a una zona de pas públic a l’interior d’una illa i zona verda al carrer Sant Carles i la segona estarà connectada amb la segona planta de l’edifici del 4D Health.

A més estarà equipat amb una biblioteca moderna amb espais col·laboratius, despatxos per a professorat, aules convencionals, aules d’informàtica i aules amb lliteres i un gimnàs per als alumnes de fisioteràpia. També disposarà d’una osteoteca i de laboratoris de microbiologia, bioquímica i microscòpia per als alumnes del doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia.