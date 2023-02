La Conca d’Òdena té 51 empreses del sector del packaging que donen feina a 905 treballadors i facturen 162 milions d’euros. Aquest és el diagnòstic d’un estudi elaborat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (Micod) en el marc del projecte Treball, Talent i Tecnologia (TTT) de la Diputació de Barcelona. Roser Garcia, tècnica del projecte Conca Tech de la Micod, explica a Diari d’Igualada que l’estudi ha permès identificar el packaging com «un dels sectors més importants del territori», i dur a terme accions per respondre «a les necessitats reals de les empreses» en innovació, la recerca de nous mercats, la transformació digital i la formació.

El packaging és el cinquè sector econòmic en importància a la Conca d’Òdena, després de la moda (pell i tèxtil), el turisme, les TIC i l’alimentació. No obstant això, Garcia diu que moltes de les empreses d’aquesta indústria han alertat, durant la fase de diagnòstic, que hi ha una falta de personal format per a perfils professionals concrets, com el d’operari de maquinària.

El sector del packaging inclou fabricants d’envasos i etiquetes, proveïdors especialitzats, manipulats de cartró i fabricants d’embalatges, distribuïdors d’embalatges i envasos, i empreses especialitzades en disseny i impressió de materials per a màrqueting i comunicació.

L’estudi de la Micod ressalta que, tot i la pandèmia, un bon nombre d’empreses s’han mantingut o crescut en volum de negoci. També conclou que les tres principals empreses de la cadena concentren més del 40% del total de la facturació (Grafopack, Graphic Packaging International i Gràfiques Argent).

El programa d’innovació Conca Tech a partir del qual s’ha fet aquest estudi - impulsat pels set ajuntaments de la Conca d’Òdena que formen la Micod, Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí - va engegar a principi de 2021 amb un pressupost de 204.000 euros. Des d’aleshores, la Micod ha dut a terme un diagnòstic complet del sector que ha portat a realitzar accions concretes com un curs d’operaris per formar professionals, establir col·laboració amb l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada que ofereix un cicle formatiu de Gràfica Publicitària, diverses jornades d’economia circular, un vídeo divulgatiu per posar en valor el sector o una exposició itinerant amb el títol «El packaging de la Conca d’Òdena, al món» que recorrerà la comarca. L’exposició mostra diferents lots de marques molt populars fabricats a la Conca, com Moritz, Estrella Damm, Ametller Origen, ISDIN, Kit-Kat o els vins Jean Leon, que han guanyat diversos premis a escala internacional.

Aquest 2023 hi haurà noves accions com una sessió formativa de l’àmbit de la digitalització, noves jornades amb les empreses i una plataforma de formació en línia per als nous treballadors que s’incorporin a les empreses del sector.

El curs d’operari de packaging ha permès formar una desena de persones a l’atur i incorporar-les a les empreses.

Reptes de futur

Entre els reptes de futur que s’afronten i que s’han pogut identificar en l’estudi, hi ha el de la sostenibilitat i la responsabilitat mediambiental, amb la substitució del plàstic pel cartró, la innovació tecnològica i l’optimització dels processos de producció, a més de la urgència per trobar professionals formats, segons la tècnica Roser Garcia.

Una de les conclusions de l’estudi és que cal apostar per «potenciar el paper de referència de la Conca en l’embalatge de paper i cartró», exposa Garcia.