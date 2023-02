Els servei de transport públic entre els municipis de l’Alta Segarra ha tingut un canvi important en els darrers mesos, l’aparició de la fórmula de transport a demanda, molt més adaptat a les necessitats de transport dels veïns de la zona, amb un ampli entorn rural. Una aplicació, Clic.cat, permet als usuaris que ho necessitin fer una demanda des del mòbil de la furgoneta per als desplaçaments entre els diferents pobles de l’entorn. La Generalitat de Catalunya finança el projecte i, a través de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, es gestiona. Supleix la manca d’un transport públic regular.

«A Calaf tenim el neguit que el transport públic no funciona bé», afirma Jordi Badia, alcalde de Calaf. Els pobles de l’entorn de Calaf i també els veïns calafins tenen un problema per dèficit de servei. En bona part, quedaria resolt amb una millor de l’actual sistema.

Estudiants i gent gran són els principals usuaris del transport a demanda on asseguren que han trobat una solució pràctica per a resoldre el problema. Molts estudiants es troben en la situació que els horaris de classes i els horaris dels autocars no coincideixen. Les línies regulars de transport públic només passen tres vegades al dia, una primera al matí, una segona al migdia i finalment al vespre. Per això, Jordi Badia declara que «ha sigut un encert posar el servei en marxa». Tanmateix, no tot és perfecte. Ho saben els alcaldes i els gestors, però cal superar problemes amb les limitacions de les concessions.

Ara el servei mira cap a la relació de l’Alta Segarra amb Igualada, però s’hauria de fer el mateix mirant a Manresa i a Barcelona, per exemple.

Molts dels usuaris que utilitzen el transport a demanda son gent gran i, es troben que per fer una reserva només hi ha una única manera; a través de l’aplicació del mòbil. Aquest fet dificulta que aquestes persones puguin fer una reserva i utilitzar el transport a demanda.

D’aquesta manera ho fa conèixer Xavier Nadal, alcalde de Calonge de Segarra. «Que només es pugui reservar des del mòbil per la gent gran resulta un problema», assegura. Per aquest motiu des de l’Ajuntament de Calonge, han habilitat un servei addicional. La gent que vulgui fer una reserva i no ho pugui fer a través de l’aplicació, podrà trucar a l’Ajuntament i, des d’allà se’ls tramita la reserva.

Aquest servei que s’ofereix des de l’empresa Hispano Igualada-Monbus té parades als pobles de Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Pujalt, els Prats de Rei, Castellfollit de Riubregrós, Calonge de Segarra amb parades a totes les masies i, finalment a Igualada. El servei compta amb més de 64 parades, i quatre més a l’interior d’Igualada.

«T’estalvies pagar un taxi, que és el que fèiem quan l’horari en què necessitaves el servei no coincidia amb el del bus del servei regular», explica Karen Yzet Alonso Velez, usuària habitual. El preu que ofereix el sistema és molt més assequible que del taxi: tres euros pels viatges entre els diferents municipis que formen la mancomunitat de la Segarra i, cinc euros pels viatges a Igualada.

Altrament, pel que fa als horaris del torn de tarda la queixa va enfocada a la poca disponibilitat horària per a fer ús del servei. Aquest mateix problema es repeteix durant el cap de setmana. Karen Alonso indica que «no hi ha servei a la tarda i els caps de setmana, que abans sí que existia».

El transport a demanda va començar amb una prova pilot i, ara en ple funcionament, la plataforma Clic.cat registra una setantena de viatges setmanals. En veure que cobria una necessitat s’ha implantat a tota la mancomunitat de l’Alta Segarra tot i que actualment, només compta amb una furgoneta per portar a terme els transports sol·licitats. Aquesta, moltes vegades no va plena, però el servei es fa igualment, i d’aquesta manera es poden satisfer les mancances que deixa el transport públic.

Fonts de l’empresa Monbus van demanar autorització a través de la seva concessió per habilitar aquesta línia. Ara, si el projecte continua d’aquesta manera i es considera que és convenient, s’ampliarà el servei cap a altres ciutats, com per exemple Manresa, i, es demanaran més permisos per fer-ho possible.

El servei dona oportunitats i més llibertat als veïns.