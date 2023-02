Alumnes igualadins del Consell dels Infants de la ciutat han participat en la segona plantada d’oliveres. L’activitat s’ha dut a terme en un espai adjacent al camp on es va fer la primera plantada, ara ja fa un any, al barri de Sesoliveres. La matinal de dissabte ha sumat 90 noves oliveres que els mes petits han plantat ajudats de familiars, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i diversos regidors del consistori. Aquestes noves 90 oliveres se sumen a les 70 que van plantar-se el 2022 i de les quals ja s’ha fet la primera collita i premsada d’oli.

Precisament aquest oli de la primera plantada ha estat el protagonista de l’esmorzar que s'hi va fer. Els nois i noies del Consell dels Infants, que agrupa dos representants de cadascuna de les escoles de la ciutat, van agafar la pala i van iniciar la plantada que ja havien estat ubicats a la zona on havien d'anar, just al davant del Campus Universitari d’Igualada UdL del pla de la Massa.

Marc Castells ha explicat que el govern de la ciutat vol convertir aquest camp d’oliveres en un “espai didàctic per tots els infants d’Igualada on poder mostrar de primera mà, com era la producció tradicional d’oli com feien els nostres avantpassats, posant en valor el passat agrícola de la nostra ciutat i comarca”.

A més, l’oli que s’extreu d’aquestes olives, la primera collita ha estat de més de 160kg, s’ha envasat en petites ampolles sota el nom de “Sesoliveres” i esdevindrà un regal institucional de ciutat per totes aquelles personalitats que visitin oficialment Igualada.

La jornada, oberta a tothom, ha estat una matinal festiva on, malgrat el fred, s’ha rememorat la història agrícola de la ciutat d’Igualada. També amb la forma de desplaçar-s’hi ja que els petits consellers i conselleres han anat amb carro fins al terreny on s’han plantat els nous arbres, gràcies al suport i participació de l’Antic Gremi de Traginers de la ciutat.

Dibuixant el nou parc de les Comes

Aquest diumenge, els consellers, encarregats de ser un òrgan participatiu i propositiu a la ciutat han organitzat una jornada participativa on han mostrat les idees que han treballat per fer un nou parc, inclusiu, al barri de Les Comes.

El treball dels infants durant aquests mesos ha estat observar i identificar els espais verds i de joc que hi ha a l’entorn de l’espai de les Comes. Posteriorment han dibuixat les diferents propostes per al disseny de la nova zona de joc durant aquesta jornada participativa, oberta a famílies i a la resta dels infants, s’ha pogut votar i prioritzar les diferents propostes exposades. Un cop finalitzi la Jornada, les propostes de disseny que han sortit escollides, el Consell d’Infants les farà arribar a l’Ajuntament per a la futura construcció del parc.

Durant tota la jornada s’han realitzat diverses activitats, emmarcades dins el projecte Europeu de “Ciutat Jugable”, amb un espai de votacions i també un espai de jocs familiars.