La planta de desnitrificació de Calaf, la que ha de permetre que els veïns del municipi puguin beure aigua del seu subsòl, ha entrat en funcionament aquest dilluns, després de més d'un any de procés de testificació de la qualitat que oferia la planta. Calaf hauria de poder dir a partir d'ara que ha resolt del tot el problema de qualitat de l'aigua que tenia per la presència de valors excessius de nitrats en les analítiques. El primer pas va ser connectar a xarxa municipal a la que transporta aigua de la Llosa del Cavall cap a Igualada. La de Calaf, tot i que ha tingut una llarguíssima tramitació administrativa, ha de ser un exemple per a altres plantes de potabilització que es puguin fer al país, en àrees amb valors de nitrats per sobre del que és admissible sanitàriament.

Avui es fa la connexió de la planta de desnitrificació al dipòsit municipal principal. L'aigua de consum provindrà com fins ara majoritàriament de la Llosa de Cavall, però la dels pous rebrà un tractament addicional que la farà apte per a l'ús domèstic. L'Agència de Salut pública de Catalunya ha autoritzat la connexió de la planta de desnitrificació al dipòsit municipal d'aigua de Calaf. Al llarg de la darrera setmana, des del consistori es van preparar les connexions dels dipòsits i a partir d'avui dilluns 27 de febrer, ja es connectarà la planta de tractament de nitrats al dipòsit principal d'abastament d'aigua de Calaf. L'aigua de consum, com fins ara, provindrà de dues vies: de la compra d'aigua a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), provinent de la Llosa de Cavall, i també de l'extracció de l'aigua dels pous de Calaf. La diferència és que, a partir d'ara, l'aigua dels pous rebrà el tractament de neteja de nitrats de la nova planta. D'aquesta manera, s'aconseguirà millorar de forma significativa la qualitat de l'aigua de boca al municipi, ja que es reduirà la quantitat de nitrats, un dels problemes històrics del subministrament del servei. D'altra banda, Calaf es troba actualment en estat d'alerta per sequera i, per això, segons fonts municipals, "és necessari continuar fent un bon ús de l'aigua". Tenir com a reserva l'aigua freàtica (del subòl) és en aquesta època de sequera una garantia per poder mantenir el servei.