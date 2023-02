La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Igualada el Pla Local d’Habitatge (PLH) que inclou 61 actuacions proposades, el que podria generar, entre d'altres, 114 pisos. L'estudi que ha dut a terma la Diputació constat el paper de capital comarcal d'Igualada, i que a la ciutat hi ha diversitat de teixits urbans i de tipus d’edificacions. En una primera fase d’anàlisi, aquest document tècnic estableix que la propietat és el règim de "tinença prevalent" i que part del parc immobiliari es troba en mal estat de conservació, té problemes d’accessibilitat i d’eficiència energètica. A més, ha detectat problemes d’accés a l’habitatge de diferents col·lectius socials. També ha establert les necessitats d’habitatges per als pròxims sis anys.

Cinc objectius i una seixantena d'actuacions

En la fase del pla d’acció, s’han definit 5 objectius principals. Entre aquests, hi ha l’ampliació i l’especialització de les polítiques socials d’habitatges; promoure la rehabilitació del parc residencial; mobilitzar l’habitatge buit; mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal; i també impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge.

Aquests objectius han donat peu a 61 actuacions, que hi volen donar resposta. En podem remarcar algunes, com ara la gestió de l’emergència habitacional, el programa d’habitatge intergeneracional i el programa d’habitatge compartit; l’impuls de l’habitatge cooperatiu; la prospecció per a l’adquisició tant de solars com edificis sense finalitzar amb la posterior construcció d’habitatge social; la delimitació d’una àrea de conservació i rehabilitació.

Aquest conjunt d’actuacions permetran ampliar el parc d’habitatge assequible i social amb unes 114 unitats més a les actuals i es preveu que part de les actuacions generin de forma indirecta nous habitatges assequibles. A més, el PLH preveu l’estudi del potencial residencial del planejament, que podria permetre idear mesures per obtenir nous habitatges d’ús social.