El nucli antic de Santa Margarida de Montbui transforma el rovell de l’ou del nucli antic, la plaça Major i el carrer Major. Avui, de fet, si es vol accedir a la plaça hom toparà amb una tanca, a cadascun dels accessos, que impedeix el pas de vehicles. Pel que fa als veïns que tenen l’aparcament dins la plaça, l’entrada està permesa a partir de les sis de la tarda i fins a les vuit del matí sempre que sigui possible i les tasques no s’estiguin realitzant davant de la porta del garatge. Aquestes afectacions continuaran vigents fins a la finalització de l’obra.

L’objectiu de les tasques de rehabilitació a la plaça Major és renovar el terra mitjançant una pedra noble, tipus travertí, i homogeneïtzarà tot l’espai en un sol nivell. Per aquest motiu, la plaça, ara mateix, es troba sense més de la meitat del paviment actual. Amb les obres també es busca habilitar un carril central per permetre el pas de vehicles. A més a més, davant de la casa gran s’hi farà un espai d’ús exclusiu per als veïns i vianants. L’arbrat actual es mantindrà, juntament amb els bancs de pedra, que, fins i tot, augmentaran en nombre a la zona sud de la plaça. També es vol mantenir l’espai d’estada que hi ha a l’entrada nord.

Les obres no només afecten la circulació de vehicles, l’accés a la plaça pel costat de l’església de Santa Margarida, està tallat perquè les escales s’enllosaran de nou, per tant, només es pot accedir a la plaça des del carrer Major i des del carrer de la Placeta.

El carrer Major espera

Un cop acabada la rehabilitació de la plaça arribarà el torn de la del carrer Major. L’àmbit d’actuació d’aquesta via es preveu des de la plaça de Catalunya fins a la carretera de Valls. A més a més, en aquesta segona fase també es rehabilitarà la placeta del començament del carrer de Sant Magí i l’enllaç d’accés al carrer Pedret. Aquesta zona es reurbanitzarà tota a un sol nivell i se n’eliminaran les voreres, de forma que facilitarà el pas prioritari dels vianants. Per assegurar que els vehicles no accedeixen al carrer a altes velocitats s’afegirà un gual remuntable a l’enllaç de la plaça de Catalunya amb el carrer Major.

El pressupost total de la rehabilitació del nucli antic de Santa Margaridad de Montbui en aquestes dues fases inicials (la de la plaça i el carrer Major) és de 786.151,33 euros i les tasques van a càrrec d’UTE plaça Major 2022 (Catalana d’Obres del Penedès & Tecnologia de Firmes). Es preveu que les obres durin uns vuit mesos, tal com indica el termini d’execució d’aquestes. Marc Manzano, d’Entremig Arquitectura, n’és el director.

El projecte, però, no acaba aquí. També es preveu, per a més endavant, la regeneració de l’espai actual de la font de Ca La Macària pavimentant-lo amb travertí i ampliant els espais per seure-hi i generar un espai amb jardí o àrids sota la barana de cal Comes.

Una veïna de la zona afectada ha destacat la bona gestió de l’administració a l’hora d’informar-los de les obres i les afectacions que aquestes suposarien per a ells. Comenta que es varen repartir díptics informatius a cada habitatge especificant què es preveia fer, els terminis i tots els detalls de la rehabilitació del centre històric. A més a més, també van rebre tota la informació des de l’Associació de veïns.

Una obra de millora necessària

«Penso que és una obra de millora important i necessària» comenta Mercè, nom inventat d’una veïna que no vol identificar-se . Diu que les actuals voreres del carrer Major «són massa estretes i no hi caben ni cotxets ni cadires de rodes». I afegeix que «a la plaça hi calia una bona pavimentació, perquè entre d’altres coses, totes les festes populars se celebren allà i hi havia prolemes», afegeix.

La majoria de veïns són conscients que les «obres d’urbanització tindran una afectació temporal i accepten, de bon grat, accedir al poble pel carrer de sobre de la plaça en lloc de pel carrer Major, com ho feien ara», explica la Mercè. A més a més, afirma que «el soroll no és constant i no és especialment molest». La reforma total de la plaça fa que alguns veïns no puguin utilitzar el pàrquing propi però no hi ha un especial malestar entre els veïns.