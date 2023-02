La candidatura d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) reclama que hi hagi marquesines a totes les parades d’autobús d’Igualada. En aquests moments, de les 84 parades de bus, només 37 tenen marquesina. Un desequilibri que la formació que encapçala Jordi Cuadras diu que corregirà durant el proper mandat si governa després de les eleccions del 28 de maig.

El candidat d'Igualada Som-hi afirma que “si soc l’alcalde d’Igualada em comprometo a que totes les parades d’autobús d’Igualada tinguin marquesina el proper mandat. Aquesta és una proposta que portem temps treballant i que fem després d’escoltar moltes persones que utilitzen l’autobús, principalment gent gran, que expliquen les incomoditats que representa que la majoria de parades d’autobús de la nostra ciutat no tinguin marquesina. És una demanada de la ciutadania que afrontarem i resoldrem”.

En aquest sentit, la regidora d’Igualada Som-hi Montse Montaña destaca la importància de la proposta d’instal·lar marquesines a totes les parades de bus durant el proper mandat perquè “la marquesina garanteix un petita plataforma on seure mentre no ve l’autobús, protegeix els usuaris i usuàries quan plou i també és un suport per posar-hi informació del servei d’autobusos”.