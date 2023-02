"El càncer partido a partido, firmando el empate" és el llibre que ha publicat l´igualadí Robert Hernando per explicar la seva relació amb el càncer, concretament amb el Mieloma Múltiple de Bences Jones, una tipus de càncer hematològic, dels més agressius, que afecta entre 3 i 5 persones de cada 100.000. Hernando té ara la seva principal lluita en la malaltia que l'afecta. Fa uns anys va ser conegut al país per la seva vinculació a grups ultres del RCE Espanyol i per haver estat un dels líders del partit ultra consevadors i xenòfob Plataforma x Catalunya, la formació que fa fundar l'osonenc Anglada. El llibre es va presentar a l'auditori Juan Segura Palomares de l'estadi RCDE Stadium i Hernando va estar acompanyat del president de la Fundació del Espanyol Antoni Fernández Teixidó i del periodista Tomàs Guasch.

Després dels seus anys d'activitat política, Hernando es presentar ara com a novel·lista. Ha escrit "Gladius, Gladius II" i "Grial Montserrat". En "El càncer partido a partido, firmando el empate", Hernando explica en primera persona, la seva experiència amb el Mieloma Múltiple. "Una malaltia declarada incurable, encara que, gràcies als darrers avenços científics ara és altament tractable, malgrat que hi ha molts tipus i de diferent gravetat", segons comenta el mateix autor. El tipus de càncer d'Hernando, Precisament el que està patint Hernando és el Mieloma Múltiple de Bences Jones, "una malaltia molt desconeguda per la societat en general, semblant a d'altres que es formen a la medul·la òssia o a les cèl·lules del sistema immunitari", explica l'igualadí. L'escriptor igualadí, com a seguidor del futbol, ha afrontat la seva particular lluita per sobreviure amb el concepte d'anar "partit a partit", una expressió que s'atribueix a l'entrenador argentí de l'Atlètic de Madrid, Cholo Simeone. "Com si cada punxada, cada intervenció, cada tractament, cada ingrés hospitalari, cada febre… fossin un partit de futbol on cal sortir airós i afrontar-ho sempre donant-ho tot, a cara de gos, sense treva", explica Hernando. Robert Hernando des de l'any 95 col·labora amb mitjans de comunicació, majoritàriament dedicats a explicar l'actualitat del RCE Espanyol. Hernando ha estat membre de la Federació de Penyes, vicepresident fundador de l'Associació d'Accionistes i el conseller més jove de la història al seu moment amb només 27 anys, sota el mandat de Daniel Sánchez Llibre. Havia estat, també, regidor a Igualada en els millors moments de l'ultradretana PxC.