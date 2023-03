Igualada torna a repartir bujols airejats per a l’orgànica i bosses de selectiva per a millorar el reciclatge domèstic. L'Ajuntament d’Igualada recupera una acció de la campanya de foment del reciclatge domèstic i ho fa repartint novament bosses de selectiva, bujols airejats (per a l’orgànica) i bosses compostables entre els veïns d’Igualada.

Aquesta vegada, els punts de lliurament seran a les portes de les escoles de la ciutat, on les agents cíviques es traslladaran durant varis dies del mes de març i abril; per a informar i entregar aquests materials de reciclatge. La campanya està dirigida a persones empadronades a Igualada i només hauran de mostrar el seu DNI per a recollir el seu pack. La campanya engegarà aquest dissabte 4 de març, coincidint amb la botiga al carrer, amb una carpa al Passeig Verdaguer cantonada amb Santa Caterina de les 10 a les 13 hores. La campanya seguirà a les portes de les escoles per a les tardes. El dilluns 6 davant serà a la llar d’infants La Rosella, al costat de l’escola Dolors Martí, el dimecres 8 de març, el punt es traslladarà a la placeta Sagrada Família, davant de l’escola Monalco, el dimarts 14 a la plaça de l’Ateneu, al costat de les Escoles de l’Ateneu Igualadí, de la Llar d’Infants el El Rusc Ateneu i de les Escolàpies, dijous 16 hi seran al carrer comarca cantonada amb avinguda Pasteur a prop de l’Escola Ramon Castelltort, dilluns 20 al carrer Joan Serra Constançó al costat de l’escola Maristes, el dimecres 22 al carrer Castellolí cantonada amb carrer Bruc al costat de l'escola Garcia Fossas i la Llar d’Infants la Lluna, dimarts 28 a l’avinguda Montserrat davant de l’escola Gabriel Castellà i dijous 30 estaran al passeig Verdaguer davant de l’escola Mowgli. El mes d’abril les agents començaran a repartir el dijous 13 al Passeig de les Cabres davant de l’escola Mare del Diví Pastor, dimarts 18 davant de l’Acadèmia Igualada, dijous 20 a la plaça Pompeu Fabra al costat de l’escola Jesús Maria, dilluns 24 davant de l’escola Emili Vallès i dimecres 26 a la plaça Castells davant de l’Escola Pia i l’Escola Àuria.