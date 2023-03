Els empresaris de l'Alta Segarra han creat la primera associació per a aquesta zona, a redós de l'Ajuntament de Calaf. Durant el 2022, l'Ajuntament de Calaf va sol·licitar a la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya) a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, l'assessorament i la seva experiència per poder tirar endavant la constitució d'una entitat per comptar amb un interlocutor únic entre el teixit productiu i fer aflorar projectes col·laboratius entre les empreses.

Després de mesos de treball, aquesta setmana s'ha constituït oficialment l'Associació Empresarial Alta Segarra integrada d'entrada per unes 9 empreses: Constructora de Calaf, S.A; Maquinària Agrícola Solà, SL; Àrids Solestany, S.A; Autoflotas Automóviles y Servicios, S.L.U; Insda Calaf, S.L; Metalúrgica Busquet, S.L; Metu System Ibérica, S.A; Recanvis i Serveis 3.0, S.L; Tribu-3, S.L. L'Assemblea constituent va tenir lloc a les 17h de la tarda a la Sala Felip i va comptar també amb l'assistència d'altres empreses interessades en el projecte: Apliclor Water Solutions S.A.; Aluminis Borràs Calaf S.L; Inalse SLU; Lilà Cosmètics, S.L; Planell S.A. i Enplater, S.A. A l'acte de constitució hi van intervenir, Sílvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya – UPIC; Montse Mases, la primera tinenta d'alcaldia i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calaf; l'alcalde Jordi Badia i Josep Maria Pujol, Toni Roca i Anaïs Solà, acabats de nomenar membres de la Junta Directiva de l'Associació Empresarial Alta Segarra. Els empresaris van explicar que estan molt satisfets de poder fer realitat un projecte que feia molt temps que trobaven necessari i que l'objectiu és que l'associació estigui molt arrelada al territori i els permeti conèixer-se més i fer xarxa. Per part de l'Ajuntament, es va exposar el compromís de donar suport a l'associació empresarial un cop constituïda. Entre d'altres, es posarà a la seva disposició una persona per traslladar a totes les empreses de l'Alta Segarra la importància de formar part de l'entitat i explicar-ne el full de ruta i es cedirà un espai municipal per a les reunions. A més, es promouran actuacions entre l'institut i les empreses i es continuarà acompanyant l'empresariat des del CRO (Centre de Recursos per l'Ocupació) en la sol·licitud d'ajudes, subvencions i altres temes rellevants per poder tirar endavant els objectius marcats.