Capellades es retroba diumenge amb el popular Mercat Figueter, una proposta firal que com explica el regidor de promoció econòmica , Àngel Soteras, "ha anat creixent i per això oferim programació per als dos dies del cap de setmana. Com sempre, hi ha actes molt diversos i per a totes les edats".

Diumenge tot el dia els carrers del centre de la vila s’ompliran amb les prop de 150 parades variades de productes de tot tipus, més les mostres de molta part del comerç de la vila que posarà una parada davant l’establiment o en un dels estands de la plaça de Catalunya. En paral·lel a l'activitat comercial, Capellades organtza propostes per a la mainadala a la plaça de Sant Miquel, tastos de vermut, “migas andaluzas”, gintònics, xocolata desfeta i també animació al carrer. Pel Mercat Figueter també hi haurà entrada reduïda al Museu Molí Paperer i a l’Abric Romaní i portes obertes a dos nous equipaments: La Cova i l’edifici de serveis del Parc Prehistòric de Capellades.