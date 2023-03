Igualada ha estrenat aquesta setmana passada les obres de millora del carrer de Girona de la ciutat d’Igualada, que han consistit en la renovació de la vorera oest del carrer per fer-la totalment accessible i l’asfaltat del carrer des de l’avinguda de Barcelona fins l’avinguda del Mestre Montaner. I aquest diumenge, s’ha inaugurat oficialment la zona remodelada, a les 12 el migdia, en un acte on hi ha hagut coca i xocolata per tothom, per escoltar les demandes i impressions dels igualadins i igualadines.

En els seus parlaments, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, s’ha mostrat content, perquè es tractava d’una demanda veïnal “que feia molt temps que demanaven; sobretot les persones amb mobilitat reduïda”. Les obres d’arranjament s’han completat amb la substitució de l’arbrat antic per noves espècies, amb arrels que no haurien de malmetre les voreres ni el clavegueram. La nova il·luminació és ara amb tecnologia LED, més sostenible i eficient energèticament. En aquest sentit, Castells, ha remarcat que és “a més, aquesta il·luminació és molt més econòmica per a l’Ajuntament”. Aquestes obres se sumen a altres millores que s’han fet al barri com són l’arranjament del carrer de Capellades o la reparació de les voreres més danyades i l’adequació del pas de vianants de la confluència entre el carrer de Girona i l’avinguda de Mestre Montaner, “l’accés entre aquests carrers i avingudes estava molt mal mesa”, ha dit Castells. A més, Marc Castells, ha recordat que “continuem amb la línia d’anar eixamplant voreres i carrers de la ciutat” i ha posat en valor aquest tipus d’actuacions i ha destacat que Igualada és “una ciutat molt gran, sorgeixen moltes problemàtiques”. I, en aquest sentit, el batlle de la capital anoienca ha destacat que “seguim accionant i de mica en mica, resolent els problemes que van sorgint i que, al final, afecten la ciutadania”. Castells també ha destacat que en aquesta zona de la ciutat, durant les properes setmanes “s’obrirà el nou parc del Garcia Fosses”, remodelat, amb un nou enjardinament i més de 1.300 plantes arbustives. Hi haurà nous jocs infantils i el parc serà "molt millor", segons l'alcalde. El batlle d’Igualada, també ha parlat sobre la inauguració d’una nova zona d’esbarjo per a gossos prop de la zona de l’Hospital Universitari d’Igualada, “perquè tothom qui tingui mascotes, puguin gaudir amb tranquil·litat d’aquest espai”. Per últim, Castells ha recordat l’ampliació del Parc Central d’Igualada amb un gran parc infantil i un espai arbrat perquè les famílies en puguin gaudir. Hi ha més de 4.500 plantes arbustives. L’alcalde també ha parlat del biollac que, segons ell, “aquest equipament té una potència increïble” i la zona de l’skateparck que s’ha optat per a la seva instal·lació d’acord amb la demanda dels infants i joves de la ciutat “tot le que vol la infància i la joventut s’ha d’escoltar, ja que son el futur de la nostra ciutat”.