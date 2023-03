Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, ERC Igualada proposa un debat sobre la presència de les dones en l’esfera política catalana, amb testimonis de primer nivell. L’acte tindrà lloc aquest dissabte, 11 de març, a les set de la tarda al restaurant Somiatruites d’Igualada.

‘Pioneres’, una conversa amb dones que han obert camí en la política, en homenatge a Nativitat Yarza

Aquest 2023 s’ha celebrat l’any Nativitat Yarza Planas arreu de Catalunya, per commemorar la figura d’aquesta mestra republicana de Bellprat (Anoia) que va ser elegida alcaldessa l’any 1934 en les primeres eleccions municipals per sufragi universal, i va esdevenir la primera dona a ocupar aquest càrrec a tot l’Estat.

Partint del referent que és Yarza, ERC Igualada organitza un col·loqui amb diferents persones que han estat o són pioneres en l’àmbit de la política. Aquest dissabte, 11 de març, tindrà lloc una conversa amb dones d’arreu del territori, que compartiran la seva realitat als diferents nivells de l’administració pública, i, sobretot, als ajuntaments. L’acte, obert al públic, tindrà lloc al restaurant Somiatruites a partir de les set de la tarda.

Entre les testimonis hi haurà la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i la regidora de Barcelona, Elisenda Alamany. La candidata a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, també compartirà la seva experiència al capdavant de responsabilitats com consellera al Departament de Salut o vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament de Catalunya.

Fila zero amb les candidates a alcaldessa a l'Anoia

Així mateix, l’acte comptarà amb una fila zero formada per diferents dones candidates a l’alcaldia als municipis de l’Anoia, com Neus Núñez Bosch (Piera), Carolina Telechea Lozano (Santa Margarida de Montbui), Montse Mases Sala (Calaf) o Elisabeth Hidalgo Ortega (Cabrera d’Anoia).

Totes elles parlaran de sobre el lideratge femení a les institucions, els obstacles que afronten, el canvi de mentalitat en les institucions i la feina que ens queda per fer perquè les dones i els homes comparteixin espais de poder amb una igualtat real d’oportunitats. L’acte es clourà amb un torn obert d’intervencions del públic. En acabar, qui ho desitgi es pot quedar a sopar al mateix restaurant Somiatruites amb les ponents (cal avisar abans del divendres 10 de març al correu: igualada@esquerra.cat).