Igualada ha reobert el trànsit a la Ronda del Rec i ha estrenat la rotonda que en un futur ha de ser l'accés al pont que connectarà la ciutat amb la ronda sud. Ha finalitzat la primera fases d'unes obres que tenen un pressupost total de 13 milions. Acabats els treballs de l'interior de la trama urbana de la ciutat ara començaran els treballs de construcció del pont que creuarà el riu Anoia.

La Ronda del Rec, que des de fa gairebé un any estava tancada per les obres de connexió d’Igualada amb la Ronda Sud, ja és transitable des d'aquesta setmana. Ara ja s’ha finalitzat la primera fase de les obres amb la construcció d’una rotonda en el punt on la ronda del Rec connectarà amb el pont d’espina de ferro que creuarà el riu i connectarà amb la Ronda Sud.

Les obres van iniciar-se durant el mes d’abril, una connexió llargament reclamada pels polítics de la capital de l’Anoia. Fent el recorregut de la carretera cap al centre de la ciutat, el nou pont, amb forma d’espina de 26’5 metres, creuarà el riu Anoia i arribarà fins al Carrer Misericòrdia. En aquest punt és on s’ha construït la nova rotonda de connexió amb la ciutat que permetrà l'accés de vehicles a la Ronda del Rec i el pas de vianants i ciclistes a la riba sud del riu Anoia. El carrer de Cardenal Vives i de Misericòrdia han passat, també, a ser de doble sentit ja que es convertiran en el vials d’entrada i sortida de la ciutat per aquesta nou accés.

Les obres, que van ser planejades en l'etapa en què el conseller de Territori era l'egarenc Josep Rull (2016), suposen superar l'error que va suposar no preveure l'enllaç quan es va construir la C-37 en aquest tram entre Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbuí. Fa una dècada, que aquest darrer municipi suporta pel centre dels seus carrers el trànsit que entra a la ciutat d'Igualada per la part sud.

Aquesta nova connexió es tracta d’un accés clau per redistribuir el trànsit a la ciutat i per fer molt més fluïda, ràpida i segura l’entrada i la sortida d’Igualada, segons explica l'actual govern de la ciutat, per enllaçar amb l’autovia A2 i l’Eix Diagonal. "Aquesta important millora, equilibrarà els fluxos de trànsit de vehicles a les entrades i les sortides de la ciutat i alhora dotarà aquest punt de voreres accessibles, carril bici per accedir també a l’Anella Verda", segons han explicat fonts municipals.