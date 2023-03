La plataforma de finançament participatiu Fundeen, en col·laboració amb les empreses IGNIS Energia i IB Vogt, promou tres noves plantes fotovoltaiques a la comarca d'Anoia i ara ha obert una campanya per demanar als veïns que hi participin, que inverteixin en aquests projectes d'energia fotovoltaica de la comarca d'Anoia. Els projectes comptaran amb una potència de 49,988 MWp, equivalent a 1.585 hores d'energia renovable evitant l'emissió anual de 500 tones de CO₂ en cada ubicació. Per als veïns que vulguin participar, s'ofereix un préstec subordinat, a quinze anys, amb uns beneficis del 5,5%, amb una inversió des de 500 euros per participació. Els projectes, que es realitzaran en els municipis de Bellprat, Sant Martí de Tous, Jorba i Òdena.

La partiicpació màxima per persona és d'un 10% del total del projecte, que en aquest cas és de 76.000 euros. Els projectes proposen als veïns de la zona d'adquirir participacions en els projectes d'energies renovables, obtenint un rendiment econòmic, i Fundeen promet que els inversors de la comarca tindran un benefici prioritari dels ingressos generats per les tres plantes solars fotovoltaiques en sòl de 50MW de potència.

Fundeen és la plataforma de finançament participatiu referent en inversió de projectes d'energia renovable a Espanya. L'entitat compta amb més de 13.300 usuaris registrats i ha gestionat inversions en projectes d'energies renovables per un valor superior als 7,6 milions d'euros, evitant la eneració de més de 500 tones de CO₂.

Els projectes de la comarca d'Anoia, un a un, comptaran amb una potència de 49,988 MWp de potència, equivalent a 1.585 hores d'energia renovable i una producció anual de 79.272 MWh, 74.400 MWh i 77.139 MWh, respectivament. Així, evitaran l'emissió anual de tones de CO₂ en cada ubicació. Per als veïns que vulguin participar, s'ofereix un préstec subordinat, a 15 anys al 5,5%, amb una inversió des de 500 euros per participació.

Els interessats a invertir en aquests projectes poden fer-ho a través de Fundeen, una entitat que compta amb l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i està adherida als Principis d'Inversió Responsable de l'ONU.

Un dels pilars de la seva missió és afavorir la transició energètica en obtenir energia de fonts renovables, alhora que suposa un impuls socioeconòmic de la regió fomentant la formació i l'ocupació local. Les empreses han d'oferir aquesta oportunitat perquè ho estableix l'art. 9 bis del Decret llei 24/2021 d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades de la Generalitat de Catalunya. Així, els inversors de la comarca -una zona formada per 36 municipis en la qual habiten prop de 130.000 persones- podran beneficiar-se prioritàriament dels ingressos generats per l'energia produïda per aquestes tres plantes solars fotovoltaiques.

Els projectes, un a un ‘PFV Espitllera Solar’ serà una planta fotovoltaica situada en el municipi de Bellprat que comptarà amb 49,988 MWp de potència que equivalen a 1.585 hores d'energia renovable i una producció anual de 79.272 MWh. Es troba en fase de desenvolupament i la seva construcció està prevista que comenci a mitjan 2023. L'energia obtinguda per la instal·lació evitarà l'emissió anual de 23.782 tones de CO₂, o cosa que és el mateix, impedirà cada any l'emissió de tant CO₂ com el que generaria un camió de mercaderies en recórrer 7.137.690 km.

Quant a la planta d'energia solar fotovoltaica de ‘PFV Matacán Solar’, la seva ubicació estarà entre els municipis de Sant Martí de Tous i Jorba. Tindrà una potència de 49,98 MWp i produirà anualment 74.400 MWh, reduint l'emissió anual de CO₂ en 22.320 tones. La seva construcció està prevista una vegada que finalitzi el desenvolupament del projecte, a mitjan any pròxim.

I respecte al projecte que es posarà en marxa en el municipi d'Òdena, anomenat ‘PFV Escribano Solar’, consistirà en una planta fotovoltaica de 49,988 MWp de potència, equivalent a 77.139 MWh. Es troba en fase de desenvolupament i la seva construcció es preveu a mitjan 2023. Una vegada que estigui en marxa evitarà l'emissió de 23.142 tones de CO₂ a l'atmosfera. Els projectes han estat promoguts conjuntament per IGNIS i IB Vogt.

Els responsables de Fundeen organitzen trobades aquest mes a diferents poblacions per oferir aquesta participació. Per al projecte PFV Matacan Solar hi haurà una trobada el dia 16, a les 12:00h, a “Jorba Cafeteria Bar Restaurant”. La del projecte PFV Escrivà Solar té la reunió el dia 16 de març, a les 18.30h, del mateix dia 16, a la sala d'actes de la biblioteca L'Atzavara, a Òdena. El per al projecte PFV Espitllera Solar, la trobada serà el dia 15 de març, a les 6 de la tarda, al local Socials de Bellprat. La reunió està prevista a 6 de la tarda.

Fundeen és una plataforma de coinversió en projectes d'energia renovable fundada en 2017 pels germans Nacho i Adrián Bautista a Àvila, la seva ciutat natal, i compta també amb oficines a Madrid. A través de Fundeen s'han canalitzat el finançament de més de 14 projectes d'energia solar.