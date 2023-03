Una festa infantil molt participada ha servir per compartir l'estrena de la reforma del parc infantil Garcia Fossas. Les zones verdes, les àrees de joc i els gronxadors s'han renovat i reformat en els darrers mesos.

Es tracta d’una obra de millora àmpliament reclamada per l’Escola Garcia Fossas, però també per l'Associació de Veïns del Poble Sec. El parc ara te un tancament que el fa més segur i el preserva alhora que s’ha canviat tot l’enjardinament amb la plantació de 1.400 plantes arbustives. El projecte ha canviat tots els jocs infantils, alguns dels quals són inclusius. Aquest és un projecte de ciutat que dota a la comunitat d’un nou espai per trobar se i per divertir se.