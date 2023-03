L’Hospital de dia Sant Jordi d’Igualada ha iniciat un nou projecte que té com a objectiu apropar l’art i la cultura a les persones usuàries i altres persones vinculades amb aquest centre gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI). Un cop al mes l’Hospital de Dia farà "La Convidada" i rebrà la visita d’una persona d’interès, escollida de forma conjunta i que vulgui aportar els seus coneixements i experiència.

El projecte preveu que la persona convidada faci arribar un vídeo de presentació i material per exposar al centre. Durant tot el mes es treballa sobre aquesta exposició i els materials amb les persones que acudeixen al centre. Posteriorment la persona convidada fa una visita i comparteix el seu projecte personal i artístic. La visita finalitza tot compartint un vermut alhora que les persones usuàries fan una entrevista a la convidada. Finalment, es fa un retorn de forma pública a la societat publicant la visita a les xarxes socials i mitjans locals.

Per iniciar el projecte, aquest mes de març, la persona convidada ha estat la Marina Capitán, psicòloga general sanitària i autora del poemari "A mí misma". "Hi va haver molt interès per part de tothom, i gràcies a l’entrevista l’autora ens va poder transmetre les seves inquietuds i valors", han explicat fonts del centre. Marina Capitán va explicar que ha escrit des de sempre i que l'escriptura ha estat la seva forma d’expressar-se i de drenar les seves emocions i inquietuds. S’inspira en les situacions i persones que a ella li marquen i sobretot en ella mateixa, i d’aquí el nom del seu poemari, ja que va començar a escriure per a ella mateixa. I ara, fins el divendres 17 de març la seva obra estarà exposada al centre.