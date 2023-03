Igualada Som-hi perd les sigles d'En Comú Podem (ECP) de cara a les eleccions del 27 de maig. Podria ser que perdés poc més que les sigles, perquè els membres de la darrera executiva local d'ECP han plegat en bloc en sentir-se "desacreditats" pel seu propi partit i podrien continuar la seva vinculació amb la coalició Igualada Som-hi que encapçala el socialista Jordi Cuadras. Com a mínim, tot sembla indicar a hores d'ara que aquesta serà la decisió de l'actual regidora Montse Montaña, que va ser la número 2 a les eleccions de fa 4 anys i que estava disposada a repetir en els primers llocs de la candidatura del 2023 i que compta amb la confiança de Jordi Cuadras i el sector socialista.

Igualada Som-hi és una coalició que es va formar per concórrer a les eleccions del 2019 i que ja tenia decidit de continuar amb el mateix model en les d'aquest any. La integren el PSC, ECP i un grup de ciutadans independents, Igualada Oberta. Per a les properes eleccions, en principi la coalició serà de dos, PSC i Igualada Oberta, segons ha explicat a aquest diari el mateix cap de llista, Jordi Cuadras.

Els quatre membres de l'executiva local d'ECP a Igualada han plegat en bloc en sentir-se "desacreditats" per la direcció nacional, que ha decidit que a Igualada havien de tenir una llista pròpia i han rebutjat la fórmula de la coalició. Montse Montaña, actual regidora de la formació integrada a la coalició Igualada Som-hi i una de les integrants de l'executiva local ha explicat que des de l'estiu passat, ha reunit com a mínim 4 vegades a la militància per debatre aquesta qüestió i assegura que tenia el suport de la militància per funcionar com a coalició. La setmana passada, però, la direcció nacional va indicar-los que farien una llista pròpia a Igualada -de moment no es coneix qui la formarà- i els membres de l'executiva van decidir plegar en bloc.

Montserrat Montaña podria continuar a la llista. Fa quatre anys va ser el número 2. És una de les persones de confiança de l'actual cap de llista, Jordi Cuadras. Montaña ha afirmat a Regió7 que l'objectiu d'anar en coalició "és que una força progressista torni a governar la ciutat". Aquest tornar, per a Montaña fa referència a la fórmula de la coalició que va portar el socialista Jordi Aymamí a ser alcalde de la capital de l'Anoia. Jordi Cuadras recorda que aquest ha estat un model d'èxit a Igualada i que abans de fer Igualada Som-hi ja hi havia hagut tres precedents amb el PSC i ICV.

Montaña entén que la decisió de trencar amb els Comuns o d'integrar-se al grup de treball de la llista d'Igualada Som-hi són decisions que ha de prendre cadascú dels quatre membres de l'executiva que han plegat i, alguns, han abandonat la militància d'ECP. L'actual regidora podria formar part de la propera candidatura i Igualada oberta "podria ser un paraigua", ha afirmat sense acabar d'aclarir com serà la seva vinculació. "Ha estat una situació molt traumàtica", ha sentenciat, tot demanant uns dies perquè tothom acabi de prendre el seu lloc.

Jordi Cuadras, per la seva part, ha defensat la cultura de treball en comú que hi ha a Igualada entre aquests dos grups. Ha lamentat la situació, però confia en poder mantenir el rumb actual. "És un projecte de persones i d'idees i no de partit" ha sentenciat Cuadras i ha defensat la cultura de col·laboració entre aquests dos espais polítics.