L’alumna de l’Institut Joan Mercader d’Igualada, Xènia Prat Benito, ha resultat guanyadora del Premi Nativitat en recerca de gènere, un guardó creat fa quatre anys per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena que té l’objectiu de promoure la investigació en matèria de feminismes i gènere en els treballs de recerca de batxillerat.

Xènia Prat s’ha endut el primer premi, valorat en 400 euros, per un treball de recerca titulat “Grassofòbia i trastorns de la conducta alimentària”. El centre on estudia, l’Institut Joan mercader, es va endur un premi de 350 euros que anirà destinat a la comissió feminista del centre. El segon guardó, valorat en 250 euros, ha estat per l’alumna de l’Acadèmia Igualada Eva Solé López amb el treball “El paper de les dones al camp”.

Els premis es van entregar el passat dijous 9 de març en un acte al Teatre municipal l’Ateneu d’Igualada, que va comptar amb les intervencions de la regidora d’igualtat d’Igualada Carlota Carner i de la regidora d’igualtat de Santa Margarida de Montbui Coral Vázquez, i va ser presentat per la periodista igualadina Montse Sanou. En el moment de recollir el premi, la jove estudiant Xènia Prat va fer una crítica al sistema de salut, que tracta els trastorns de la conducta alimentària com a “transtorns mentals i individuals” sense tenir en compte que hi ha un component molt important en aquestes malalties que és "la grassofòbia que tenim interioritzada com a societat". El seu treball precisament planteja quina relació existeix entre estar gras i patir trastorns de conducta alimentària des d’una perspectiva de gènere.

Per la seva banda, Eva Solé, guanyadora del segon premi, va explicar l’enfocament del seu treball, que ha volgut que fos “un altaveu per a totes les dones que treballen el camp” per poder parlar de la discriminació que pateixen pel fet de ser dones i treballar al món rural. També va fer una reivindicació a la memòria històrica, posant en valor les trementinaires, que va descriure com a dones valentes i sàvies.

Als premis Nativitat Yarza d’enguany s’havien presentat onze treballs diferents, que tractaven temes tan diversos com els masclismes actuals, les violències i discriminacions de gènere i interseccionals, la societat patriarcal, la invisibilització de les dones en diferents àmbits, la dona rural, emprenedora, o política, les dones i el futbol, la moda i la guerra, i també la representació dels personatges femenins en l’animació digital. Va presentar l'acte la periodista i directora de Ràdio Igualada, Montse Sanou. El jurat estava format per Fina Vilarrubias, Mercè López i Carles Palet -dels departaments d’ensenyament dels ajuntaments d’Igualada, La Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí-; per Èlia Palomas de l’entitat feminista Dones amb empenta; Carmel·la Planell, historiadora, periodista, mestra i militant feminista; i Mireia Prat, agent d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Concad’Òdena.

Col·loqui sobre els discursos antifeministes

Un cop finalitzada l’entrega de premis, es va iniciar el col·loqui “Confrontant discursos antifeministes” amb la comunicadora Laura Grau, la creadora de contingut igualadina Carla Junyent, i Rubén Sánchez, subdirector de Sensibilització i Prevenció del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Davant d’un Teatre Ateneu ple de gom a gom d’alumnat de diferents instituts igualadins, el col·loqui va servir per explicar com s’ha de lluitar contra els discursos que afloren a les xarxes, a les plataformes virtuals i als instituts, que pretenen desmuntar el feminisme i es va remarcar el perill de polititzar aquests discursos. Rubén Sánchez va explicar: “el patriarcat es mostra en els mitjans, l’extrema dreta és molt forta i s’ha fet el discurs seu, però estem construint una resistència contra aquest discurs misogin.” Al llarg del debat les ponents van posar especial èmfasi en la cultura de la cancel·lació, i en com sempre es posa el focus sobre les víctimes i no sobre els agressors. Carla Junyent va afirmar: “moltes vegades es parla de com denunciar una agressió pot portar a destrossar la vida de l’home, i es culpabilitza a la víctima de denunciar, quan els exemples ens mostren que aquestes conseqüències no són una realitat”. Les ponents van acabar l’acte demanant als joves assistents que tinguin una mirada crítica a l’hora de consumir contingut a les xarxes i fent una reflexió sobre la importància de l’educació mediàtica.

Al torn final de micròfon obert es va evidenciar que, malauradament, encara hi ha molta feina per fer entre els joves per tal de lluitar contra els discursos misògins que afloren a les xarxes i que cada vegada agafen més pes a la societat i la política.