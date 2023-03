"Podies imaginar, el mes de febrer, que arribarien casos del que aleshores coneixíem com a coronavirus, però l'abast mundial que tenir la pandèmia era impensable". La igualadina Alba Vergés, que era en el moment de l'esclat de la pandèmia Consellera de Salut de la Generalitat, recorda com els experts del departament li indicaven que el país s'havia de preparar per fer front a casos del que en un primer moment es va conèixer com a Coronavirus, però el que va venir aquells mesos de febrer i març no entrava dins de les previsions. Ara, tres anys després, té molt present la duresa del moment, tant com a consellera com a nivell personal.

El dia 12 de març del 2020, Alba Vergés no va poder tornar a casa seva, a Igualada. La Generalitat havia ordenat l'aïllament de la Conca d'Òdena i ella havia quedat apartada de la família. El dia 14, 48 hores després, el president del Govern de l'Estat ordenava el confinament de la població. Eren decisions que mai s'havien pres. En aquells primers dies de pandèmia, el marti de Vergés va emmalaltir infectat pel virus a la seva ciutat. I el seu pare, no només va emmalaltir, sinó que la seva situació va ser més greu i va requerir ser ingressat. El van tractar a Vall d'Hebron, perquè la situació de l'Hospital d'Igualada era ja caòtica, amb un brot a dins de l'hospital que va arribar a afectar la meitat de la plantilla. Vergés, el cap més visible de la sanitat al nostre país, governava aquells dies