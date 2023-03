El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha visitat aquest dimarts a la tarda l’Hospital Universitari d’Igualada, per veure quina era la situació del centre després del relleu en els càrrecs de gestió de l'entitat que va aprovar ell mateix. Un dels objectius del relleu que va fer fa unes setmanes era tranquil·litzar el clima de tensió que hi havia entre el personal del centre, professionals "molt esgotats" després de viure amb molta virulència la pandèmia. Balcells ha participat a la sessió de treball d'avui amb l’equip directiu. El conseller ha arribat a l’hospital igualadí aquesta tarda i l’han rebut el nou president del Consorci Sanitari de l’Anoia, Enric Mangas, i el nou gerent, Ignasi Riera. Tot seguit, juntament amb els membres de l’equip directiu, han mantingut una reunió de treball amb l’objectiu de presentar l’entitat i els projectes de present i reptes de futur.

El conseller ha aprofitat la reunió per enviar un missatge d’agraïmemt a la feina feta a tot l’equip, coincidint amb el tercer aniversari del confinament per la Covid. Balcells ha recordat que aquest és l’hospital de referència a la comarca i que té el repte de treballar en xarxa i entendre’s amb l’atenció primària, l’atenció intermèdia i també amb altres hospitals de la mateixa regió o d’una altra.

Per la seva banda, el gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, ha aprofitat la visita del conseller per transmetre-li la “solidesa i solvència de l’organització, tant a nivell professional, com de qualitat assistencial”. Així mateix, durant la reunió, ha exposat les línies de treball que s’estan potenciant actualment, com "les aliances territorials, la humanització dels espais, la implementació de tecnologies de la informació i la comunicació, i l’impuls d’un nou model organitzatiu que potenciï l’autonomia dels professionals i descentralitzi la presa de decisions". "Tots ells, eixos de treball que han de contribuir a la millora dels resultats en salut, de l’experiència i participació dels pacients, i de la satisfacció dels professionals", segons han explicat fonts del departament de Salut.

L’equip directiu ha mostrat al conseller les instal·lacions de l’hospital. Balcells ha pogut veure de primera mà algunes àrees com el nou Hospital de Dia Oncològic, l'àrea d'Urgències, l’àrea ambulatòria i el bloc obstètric, entre d’altres espais, i conèixer els projectes de desenvolupament que vol empènyer l’hospital en els propers anys.

Visita a la nova seu de la regió sanitària

El Conseller ha començat la visita a la Catalunya Central al matí quan ha conegut les noves instal·lacions de la regió sanitària ubicades a l‘edifici Pere III de Manresa. Balsells ha saludat els professionals del SEM i del CATSALUT i s’ha reunit amb l’equip directiu de la regió en aquesta fase de coneixement de la realitat territorial del departament. Balcells coneix molt de prop la realitat de la sanitat a la Catalunya central. Durant 11 anys va ser membre del patronat d'Althaia.