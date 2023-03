La Generalitat de Catalunya ha tret a licitació els projectes constructius de soterrament de l'estació del tren de Ferrocarrils de la Generalitat a Igualada. És un gran transformació per a la ciutat, perquè a part d'amagar les vies i l'estació i suprimir un polèmic i perillós pas a nivell, suposa la urbanització de la part de superficie, donant una continuïtat verda i arbrada al Passeig Verdaguer de la ciutat. D'aquí a una mica més d'un any, amb els projectes sobre la taula, serà l'obra de poder encarar la construcció d'una obra de 31 milions d'euros.

El conseller de Territori, Juli Fernández i Olivares, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i Berzosa, acompanyats del president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Toni Segarra i Barreto, han fet l'anunci en una visita a l’estació actual d’Igualada d’FGC. Es tracta de la licitació per redactar el projecte constructiu d’obra civil i el d’arquitectura. Els dos projectes s’han licitat per un import global de 582.000 euros i un termini màxim de redacció de 12 mesos.

El conseller ha destacat que el compromís del Govern amb Igualada i amb millorar la vida de la ciutadania. “D’aquí a dotze mesos tindrem el projecte constructiu i tindrem la capacitat de tirar endavant les obres. I aconseguirem guanyar un espai verd per a Igualada i una zona d’intercanvi modal entre el transport amb ferrocarril, amb bicicleta, amb bus o a peu”, ha detallat.

"Millorarà la capacitat del transport públic, però també la salut de les persones"

Fernàndez ha posat en valor, també, “els efectes positius que el projecte d’integració urbana tindrà sobre la contaminació acústica. Per tant, és una oportunitat des del punt de vista del guany per a la ciutat, de millora de la capacitat del transport públic però també de millora de la salut de les persones”.

L’objectiu d’aquesta actuació, amb una inversió global de 31 milions d'euros, és eliminar l’actual pas a nivell que hi ha a l’avinguda Montserrat i, a partir d’aquest punt, realitzar la integració urbana del pas del ferrocarril fins a la nova estació d’Igualada, que serà soterrada i s’ampliarà. Així, per a l’estació, l’estudi informatiu planteja la construcció d’un espai intermodal com a punt generador de mobilitat on confluirien la línia de Ferrocarrils, diferents línies d’autobusos, taxis, bicicletes i altres serveis de micromobilitat. En aquest sentit, l’estudi ha tingut en compte una visió a curt i a mig-llarg termini a fi d’integrar l’estació d’autobusos i un possible nou aparcament soterrat per a uns 325 vehicles (inclosos vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i elèctrics), per tal de facilitar l’intercanvi modal.