La Fundació Privada Àuria ha oficialitzat aquest dimarts, 14 de març, l’acord pel traspàs del seu Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) al Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI). Aquesta cessió del servei, firmada per la Presidenta del Patronat de la Fundació, Maria Teresa Jorba, i el Gerent del CSSI, Jordi Ferrer Riba, es farà efectiva l’1 d’abril i permetrà donar continuïtat en l'atenció a totes les persones usuàries. Al mateix temps, es garanteix el lloc de treballa a al personal del SAD amb les seves condicions laborals actuals, però integrades a la nova entitat gestora.

El President del CSSI i Alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha manifestat que aquesta cessió és una molt bona notícia per Igualada i la comarca, ja que permet donar continuïtat a més d’una vintena de llocs de treball i permetrà continuar donant un servei de qualitat a tots els usuaris atesos.

Aquest servei, iniciat per la Fundació Privada Àuria l'any 2013, es va posar en marxa per tal de donar resposta a les necessitats que manifestaven les famílies de les persones usuàries de la Fundació en un context social i econòmic clarament afectat per les retallades.

Amb el temps, la demanda d'aquest servei i, especialment, la seva gestió ha anat en augment en el si de la Fundació i del seu dia a dia, passant també a atendre a persones amb necessitat de suport sense discapacitat. Precisament, per tal de garantir un servei de qualitat i, alhora, donar resposta als reptes actuals i de futur, s'ha acordat cedir l'activitat i la gestió d'aquest servei a una entitat amb experiència en el sector com és el CSSI, entitat formada per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

Aquesta cessió implica també el traspàs de l'equip íntegre de 23 professionals de l'actual SAD de la Fundació. Ara passen a formar part de l'equip de més de 300 professionals del CSSI, un centenar dels quals treballen en l’àmbit de SAD i atenen a un miler d’usuaris a Igualada i la comarca de l’Anoia.

El Servei de SAD del CSSI va iniciar la seva activitat l’any 2004, quan es va crear l’entitat, i presta serveis de SAD públics finançats per l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia, serveis vinculats a Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV) i serveis privats. A més dels serveis d’ajuda a la llar (manteniment, neteja, compres, cuinat, rentat de roba) i d’ajuda a les persones (aixecar del llit o enllitar, ajuda en higiene personal i dutxes, supervisió de medicació, ajuda a la ingesta d’aliments i acompanyaments) també presta nous serveis com la Fisioteràpia a domicili (massatges i exercicis terapèutics, rehabilitació geriàtrica, neurològica o post-operatoria, recuperació de la mobilitat), la Psicologia a domicili (estimulació i manteniment de capacitats cognitives, suport emocional, depressió, ansietat, dol o trastorns adaptatius), la Teràpia Ocupacional a domicili (suport d’ajuts tècnics, i adaptacions personals i d’accessibilitat al domicili per donar autonomia a la persona) i Ajuda Socioeducativa a domicili (educació social, atenció i cura de menors, acompanyaments, suport en l’organització econòmica de la llar i creació de bons hàbits).